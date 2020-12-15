Названы самые популярные российские актеры и актрисы года

Очередное подведение итогов уходящего года. На этот раз - от одного из крупнейших отечественных киноагрегаторов Кино-Театр.Ру. Ресурс, имеющий самую полную базу российских актеров и актрис, вывел десятки лидеров.

Сводный список следующий: Антон Батырев, Станислав Бондаренко, неизменный Александр Петров, Павел Прилучный, Мария Куликова, Любовь Аксенова, Мила Сивацкая, Кирилл Дыцевич, Екатерина Кузнецова и Никита Панфилов.

При этом по итогам 2020-го "мужской рейтинг" обновился по сравнению с прошлогодним наполовину и теперь выглядит так: Антон Батырев, Станислав Бондаренко, Александр Петров, Павел Прилучный, Кирилл Дыцевич, Никита Панфилов, Александр Устюгов, Павел Трубинер, Антон Хабаров и замыкает десятку звезда "Холопа" и "Магомаева" - серб Милош Бикович.

Топ-10 самых популярных российских актрис 2020-го: Мария Куликова, Любовь Аксенова, Мила Сивацкая, Екатерина Кузнецова, Линда Лапиньш, Ксения Мишина, Олеся Фаттахова, Екатерина Ковальчук, Татьяна Арнтгольц и Виталия Корниенко.

"Очень надеемся, что с популярностью сериалов, активно выходящих теперь и на стриминг-сервисах, наш топ ежегодно будет отличаться свежими лицами", - подытожил подсчеты главный редактор сайта Жан Просянов.