Бросивший детей в Шереметьеве мужчина вышел на свободу

Житель Комсомольска-на-Амуре, который бросил двух маленьких сыновей в аэропорту Шереметьево, вышел на свободу через две недели после суда.

30 ноября Центральный районный суд города приговорил его к одному году и трем месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Он был признан виновным по статьям об оставлении в опасности и краже.

"Он освободился. У него закончился срок из-за перезачета день за полтора нахождения в СИЗО. Десять месяцев ушли в зачет", - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Напомним, в конце января мужчина оставил двух детей в московском аэропорту Шереметьево, куда они прибыли из Хабаровска. Свой поступок он объяснил финансовыми проблемами. Позднее осужденный сам пришел в одно из отделений СК Ростовской области с повинной. Братьев сначала передали под временную опеку бабушке, а затем вернули матери, у которой теперь другая семья.

Комсомольчанин решением суда ограничен в родительских правах.