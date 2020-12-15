В Кисловодске прошел фестиваль ГТО

С 10 по 14 декабря 215 атлетов из 32 субъектов РФ соревновались в личном зачете, а также командной эстафете. Спортсмены состязались в меткости, гибкости, силе и скорости.
Отметим, что на торжественной церемонии открытия к гостям фестиваля обратился министр спорта России Олег Матыцин:
- Горжусь вами, уважаемые представители молодого поколения нашей великой страны. В ваших руках наше будущее. И от того, насколько вы будете образованными и здоровыми, зависит развитие России, ее будущее. Мы делаем все возможное, чтобы конкурсы ГТО были площадками не только для испытания спортивных качеств, но и для общения, объединения.
Как рассказал главный судья соревнований Олег Лисов, проведение подобного фестиваля назрело, когда число тех, кто сдает нормы ГТО, стало стремительно расти.
- Чтобы еще больше поддержать и так растущую популярность комплекса ГТО было решено провести такое мероприятие. Сегодня оно проходит впервые, но представлены не все регионы, а только 32. Связано это с тем, что в некоторых субъектах действуют ограничения из-за коронавируса. Это и не позволило физкультурникам приехать в Кисловодск.
Он также пояснил, что каждая команда включает в себя не более семи человек, в том числе шесть участников - по одному мужчине и женщине в возрасте 18-29, 30-39 и 40-49 лет и один тренер. Самой зрелищной частью фестиваля стала эстафета для 14 команд, которые вышли в финал. По правилам, каждому спортсмену необходимо было пройти полосу препятствий, выполнить ряд упражнений определенное количество раз. И все это следовало сделать максимально быстро.
Чемпионом забега стала команда Белгородской области. По словам победителей, к "Эстафете ГТО" они подошли максимально серьезно, благодаря чему почти сразу вырвались вперед. Несмотря на накал страстей, усталость и волнение они до последней секунды удерживали лидирующую позицию. Обогнав ближайшего соперника, команда Белгородской области заслуженно заняла первое место. Там в следующем году и пройдет очередной фестиваль.
"На одном дыхании! Вдыхаешь на старте и все делаешь максимально быстро. Мы изучили регламент мероприятия и были готовы ко всему!" - рассказал участник команды от Белгородской области Александр Воронков.
На протяжении всей гонки Калужская область держала хороший темп, но под конец эстафеты все же уступила одну минуту времени. В результате - второе место и заслуженное серебро.
"Мы старались изо всех сил и ничуть не расстроены, что уступили золото. Значит есть куда расти! Мы - команда!" - поделились эмоциями участники команды от Калужской области.
Ленинградская область отстала от соперников всего на восемь секунд, но это не помешало радоваться честной победе. На третье место физкультурники поднялись с улыбкой. По их словам, на следующие Игры ГТО они приедут еще более подготовленными.
Как потом признались многие участники, несмотря на подготовку, полоса препятствий оказалась гораздо сложнее, чем они себе представляли.
Тамбовские школьники приняли участие в "Неделе ГТО"
Очень активно включился в акцию Мичуринск. В честь старта "Недели ГТО" там провели спортивный праздник, его открыл посол ГТО в регионе, старший тренер национальной сборной по тхэквондо Андрей Ким. Вместе с ним пришли ученики, ребята из областной федерации тхэквондо. Они сдали нормативы по гиревому спорту.
- Как посол ГТО и как тренер с многолетним стажем, хочу сказать: выполнять нормативы нужно обязательно, - подчеркнул Андрей Ким. - Знак на груди - это не дань моде, а удостоверение - не просто балл при поступлении в вуз. Тот уровень, на который человек способен выполнить нормативы, это показатель его здоровья. И для каждого важно понимание, насколько он соответствует общим требованиям.
Тамбовчане охотно посещают массовые мероприятия по продвижению комплекса ГТО в течение всего года. Так, в 2020-м здесь прошло более 2,5 тысячи испытаний.
- Площадки ГТО со специальными тренажерами за два последних года появились в 15 муниципальных образованиях. К 2023-му они будут построены во всех городах и районах области. Приоритетная задача региональной власти - развитие инфраструктуры массового спорта, доступной всем категориям граждан для самостоятельных занятий. Только так можно сделать спорт нормой жизни, - отметил начальник управления по физкультуре и спорту Тамбовской области Михаил Белоусов.
По нацпроекту в этом году провели реконструкцию беговых дорожек стадиона в рабочем поселке Знаменка и футбольного поля на стадионе "Локомотив" в Мичуринске, оборудовали пять площадок ГТО - в поселках Дмитриевка и Умет, селах Гавриловка, Пичаево и Платоновка (Рассказовский район). Завершаются работы на стадионе "Олимп". Самый крупный объект - строящийся в Мичуринске ФОК.
В 2019 году по проекту "Спорт - норма жизни" площадки для тренировок и сдачи нормативов ГТО были построены в Тамбове, Мичуринске, Кирсанове, Котовске, Моршанске, Рассказове, Уварове и трех крупных селах.