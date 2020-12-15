В Кисловодске прошел фестиваль ГТО

В Кисловодске на базе филиала ФГБУ "ЮГ Спорт" прошел первый в России фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) под эгидой федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография".

С 10 по 14 декабря 215 атлетов из 32 субъектов РФ соревновались в личном зачете, а также командной эстафете. Спортсмены состязались в меткости, гибкости, силе и скорости.

Отметим, что на торжественной церемонии открытия к гостям фестиваля обратился министр спорта России Олег Матыцин:

- Горжусь вами, уважаемые представители молодого поколения нашей великой страны. В ваших руках наше будущее. И от того, насколько вы будете образованными и здоровыми, зависит развитие России, ее будущее. Мы делаем все возможное, чтобы конкурсы ГТО были площадками не только для испытания спортивных качеств, но и для общения, объединения.

Как рассказал главный судья соревнований Олег Лисов, проведение подобного фестиваля назрело, когда число тех, кто сдает нормы ГТО, стало стремительно расти.

- Чтобы еще больше поддержать и так растущую популярность комплекса ГТО было решено провести такое мероприятие. Сегодня оно проходит впервые, но представлены не все регионы, а только 32. Связано это с тем, что в некоторых субъектах действуют ограничения из-за коронавируса. Это и не позволило физкультурникам приехать в Кисловодск.

Он также пояснил, что каждая команда включает в себя не более семи человек, в том числе шесть участников - по одному мужчине и женщине в возрасте 18-29, 30-39 и 40-49 лет и один тренер. Самой зрелищной частью фестиваля стала эстафета для 14 команд, которые вышли в финал. По правилам, каждому спортсмену необходимо было пройти полосу препятствий, выполнить ряд упражнений определенное количество раз. И все это следовало сделать максимально быстро.

Чемпионом забега стала команда Белгородской области. По словам победителей, к "Эстафете ГТО" они подошли максимально серьезно, благодаря чему почти сразу вырвались вперед. Несмотря на накал страстей, усталость и волнение они до последней секунды удерживали лидирующую позицию. Обогнав ближайшего соперника, команда Белгородской области заслуженно заняла первое место. Там в следующем году и пройдет очередной фестиваль.

"На одном дыхании! Вдыхаешь на старте и все делаешь максимально быстро. Мы изучили регламент мероприятия и были готовы ко всему!" - рассказал участник команды от Белгородской области Александр Воронков.

На протяжении всей гонки Калужская область держала хороший темп, но под конец эстафеты все же уступила одну минуту времени. В результате - второе место и заслуженное серебро.

"Мы старались изо всех сил и ничуть не расстроены, что уступили золото. Значит есть куда расти! Мы - команда!" - поделились эмоциями участники команды от Калужской области.

Ленинградская область отстала от соперников всего на восемь секунд, но это не помешало радоваться честной победе. На третье место физкультурники поднялись с улыбкой. По их словам, на следующие Игры ГТО они приедут еще более подготовленными.

Как потом признались многие участники, несмотря на подготовку, полоса препятствий оказалась гораздо сложнее, чем они себе представляли.