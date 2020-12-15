В Кисловодске прошел фестиваль ГТО

Новости

Российской рыбе открыли экспорт в Египет 21:19
Вучич: Сербия не будет вводить санкций против России 21:13
Сбербанк прогнозирует переток до 4 трлн руб. в цифровой рубль 21:06
Где в Москве можно покататься на лыжах 21:03
СК заинтересовался отключением тепла на неделю в мордовском поселке Явас 21:01
Особые экономические зоны появятся в Красноярске и Омске 20:56
За сутки в Вооруженных силах вылечились от COVID 147 военнослужащих 20:47
В Севастополь стали подавать воду из озера у горы Гасфорта 20:46
Для Сибири и Дальнего Востока на сахар и подсолнечное масло установят спеццены 20:41
Куинси Промеса выпустили на свободу 20:34
КДК РФС перенес заседание по матчу "Сочи" - "Спартак" 19:47
Врачи Минобороны РФ оказывают помощь жителям Степанакерта и Мардакерта 19:35
В Петербурге суд закрыл дело о нарушениях на концерте Чиж&Co 19:32
Южная Корея первой в мире дала бесплатный интернет во всех автобусах страны 19:22
Путин наградил Грызлова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени 19:22
В Калининградской области построили крупнейший в РФ погранпереход 19:20
В Минске зажглись огни новогодних елей 18:38
Музейный комплекс "Дорога памяти" открыли для посещения 18:30
Белорусская нефтяная компания приостановила экспорт через Клайпеду 18:26
Переболевшим COVID-19 рекомендовали воздержаться от вакцинации 18:20
При эпидемии медлаборатории дополнят тестирование консультациями врачей 18:19
ВОЗ: Обнаруженная в Британии мутация COVID-19 не несет большей опасности 18:15
Самолет Минобороны РФ доставил в Белград частицу Вечного огня 18:12
На Алтае заступил на боевое дежурство еще один полк "Ярсов" 17:53
Госдума прекратила полномочия депутата Зиннурова 17:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформлять наследство на старые участки земли
Как оформлять наследство на старые участки земли
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
В "РГ" наградят лауреатов XX Международного Пушкинского конкурса
В "РГ" наградят лауреатов XX Международного Пушкинского конкурса
15.12.2020 20:50
Рубрика: Спорт

В Кисловодске прошел фестиваль ГТО

Текст: Роман Кияшко
В Кисловодске на базе филиала ФГБУ "ЮГ Спорт" прошел первый в России фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) под эгидой федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография".

С 10 по 14 декабря 215 атлетов из 32 субъектов РФ соревновались в личном зачете, а также командной эстафете. Спортсмены состязались в меткости, гибкости, силе и скорости.

В регионах появилось более 800 малых спортивных площадок ГТО

Отметим, что на торжественной церемонии открытия к гостям фестиваля обратился министр спорта России Олег Матыцин:

- Горжусь вами, уважаемые представители молодого поколения нашей великой страны. В ваших руках наше будущее. И от того, насколько вы будете образованными и здоровыми, зависит развитие России, ее будущее. Мы делаем все возможное, чтобы конкурсы ГТО были площадками не только для испытания спортивных качеств, но и для общения, объединения.

Как рассказал главный судья соревнований Олег Лисов, проведение подобного фестиваля назрело, когда число тех, кто сдает нормы ГТО, стало стремительно расти.

- Чтобы еще больше поддержать и так растущую популярность комплекса ГТО было решено провести такое мероприятие. Сегодня оно проходит впервые, но представлены не все регионы, а только 32. Связано это с тем, что в некоторых субъектах действуют ограничения из-за коронавируса. Это и не позволило физкультурникам приехать в Кисловодск.

Путин не исключил скидок в магазинах по значку ГТО

Он также пояснил, что каждая команда включает в себя не более семи человек, в том числе шесть участников - по одному мужчине и женщине в возрасте 18-29, 30-39 и 40-49 лет и один тренер. Самой зрелищной частью фестиваля стала эстафета для 14 команд, которые вышли в финал. По правилам, каждому спортсмену необходимо было пройти полосу препятствий, выполнить ряд упражнений определенное количество раз. И все это следовало сделать максимально быстро.

Чемпионом забега стала команда Белгородской области. По словам победителей, к "Эстафете ГТО" они подошли максимально серьезно, благодаря чему почти сразу вырвались вперед. Несмотря на накал страстей, усталость и волнение они до последней секунды удерживали лидирующую позицию. Обогнав ближайшего соперника, команда Белгородской области заслуженно заняла первое место. Там в следующем году и пройдет очередной фестиваль.

"На одном дыхании! Вдыхаешь на старте и все делаешь максимально быстро. Мы изучили регламент мероприятия и были готовы ко всему!" - рассказал участник команды от Белгородской области Александр Воронков.

Фото: GettyImages
На оплаченные занятия спортом введут специальный налоговый вычет

На протяжении всей гонки Калужская область держала хороший темп, но под конец эстафеты все же уступила одну минуту времени. В результате - второе место и заслуженное серебро.

"Мы старались изо всех сил и ничуть не расстроены, что уступили золото. Значит есть куда расти! Мы - команда!" - поделились эмоциями участники команды от Калужской области.

Ленинградская область отстала от соперников всего на восемь секунд, но это не помешало радоваться честной победе. На третье место физкультурники поднялись с улыбкой. По их словам, на следующие Игры ГТО они приедут еще более подготовленными.

Как потом признались многие участники, несмотря на подготовку, полоса препятствий оказалась гораздо сложнее, чем они себе представляли.

Тамбовские школьники приняли участие в "Неделе ГТО"

Текст: Татьяна Ткачева
В Тамбовской области в "Неделе ГТО" приняло участие около 900 школьников. Прием нормативов был организован в каждом районе. В сельских муниципалитетах для этого выделили один день и, как правило, ребята делали упражнения из силового блока. В Тамбове испытания проводились всю неделю - в том числе по стрельбе и плаванию.

Очень активно включился в акцию Мичуринск. В честь старта "Недели ГТО" там провели спортивный праздник, его открыл посол ГТО в регионе, старший тренер национальной сборной по тхэквондо Андрей Ким. Вместе с ним пришли ученики, ребята из областной федерации тхэквондо. Они сдали нормативы по гиревому спорту.

- Как посол ГТО и как тренер с многолетним стажем, хочу сказать: выполнять нормативы нужно обязательно, - подчеркнул Андрей Ким. - Знак на груди - это не дань моде, а удостоверение - не просто балл при поступлении в вуз. Тот уровень, на который человек способен выполнить нормативы, это показатель его здоровья. И для каждого важно понимание, насколько он соответствует общим требованиям.

Тамбовчане охотно посещают массовые мероприятия по продвижению комплекса ГТО в течение всего года. Так, в 2020-м здесь прошло более 2,5 тысячи испытаний.

- Площадки ГТО со специальными тренажерами за два последних года появились в 15 муниципальных образованиях. К 2023-му они будут построены во всех городах и районах области. Приоритетная задача региональной власти - развитие инфраструктуры массового спорта, доступной всем категориям граждан для самостоятельных занятий. Только так можно сделать спорт нормой жизни, - отметил начальник управления по физкультуре и спорту Тамбовской области Михаил Белоусов.

Фото: iStock
В России будут играть в футбол круглый год

По нацпроекту в этом году провели реконструкцию беговых дорожек стадиона в рабочем поселке Знаменка и футбольного поля на стадионе "Локомотив" в Мичуринске, оборудовали пять площадок ГТО - в поселках Дмитриевка и Умет, селах Гавриловка, Пичаево и Платоновка (Рассказовский район). Завершаются работы на стадионе "Олимп". Самый крупный объект - строящийся в Мичуринске ФОК.

В 2019 году по проекту "Спорт - норма жизни" площадки для тренировок и сдачи нормативов ГТО были построены в Тамбове, Мичуринске, Кирсанове, Котовске, Моршанске, Рассказове, Уварове и трех крупных селах.

В регионах Спорт Спортивная жизнь Физкультура Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Центральная Россия СКФО Ставропольский край ЦФО Белгородская область РГ-Фото В России возрождают нормы ГТО

Главное сегодня

Песков назвал причину временной отмены брифингов для журналистов
Вакцинация от коронавируса началась во всех регионах РФ
Мишустин подписал меры сдерживания цен на продукты
Эксперты назвали топ-10 губернаторов "новой волны"
Власти Москвы найдут ковидные нарушения по соцсетям
Лев Яшин признан лучшим вратарем в истории футбола
"Много надежд возлагалось на Квята, но что-то разладилось"