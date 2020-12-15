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15.12.2020 04:21
Рубрика: В мире

Уильям Барр уйдет с поста генерального прокурора США перед Рождеством

Текст: Максим Макарычев
Генеральный прокурор, министр юстиции США Уильям Барр, открытый сторонник консервативных ценностей и широких президентских полномочий, покинет свой пост до Рождества. Об отставке Барра в понедельник заявил президент Дональд Трамп в своем Twitter.
Президент США Дональд Трамп и генеральный прокурор США Уильям Барр. Фото: AFP/MANDEL NGAN Президент США Дональд Трамп и генеральный прокурор США Уильям Барр. Фото: AFP/MANDEL NGAN
Президент США Дональд Трамп и генеральный прокурор США Уильям Барр. Фото: AFP/MANDEL NGAN

"Только что провел очень приятную встречу с генеральным прокурором Биллом Барром в Белом доме. Наши отношения были очень хорошими, он проделал выдающуюся работу! Согласно его сообщению, он уезжает незадолго до Рождества, чтобы провести каникулы со своей семьей ", - написал Трамп. Трамп сказал, что заместитель генерального прокурора Джефф Розен станет исполняющим обязанности генерального прокурора после того, как Барр уйдет в отставку 23 декабря. Ричард Донохью станет заместителем генерального прокурора, написал президент в Twitter.

Фото: iStock
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В письме Трампу Барр похвалил президента и сказал, что он был жертвой постоянных атак противников, сообщает ABC News. "Для меня большая честь, что вы призвали меня служить вашей администрации и американскому народу в качестве генерального прокурора, - написал Барр. - Ваш послужной список тем более исторический, что вы достигли его, столкнувшись с безжалостным и непримиримым сопротивлением". В письме Барр также похвалил Трампа за его обращение с вакциной от COVID-19, безопасность границ и решительную позицию в отношениях с Китаем.

Трамп неоднократно выражал свое недовольство Барром в последние недели, поскольку тот отказался привлечь министерство юстиции к безуспешным судебным усилиям Трампа по отмене его поражения на выборах. В интервью Associated Press в начале декабря Барр сказал, что, хотя департамент расследовал конкретные жалобы на возможные фальсификации, прокуроры не "нашли доказательств фальсификации в масштабах, которые могли бы повлиять на исход выборов". Эта позиция Барра прямо противоречила заявлениям Трампа, хотя после голосования третьего ноября генпркурор поддержал президента, заявив о том, что во время голосования были отмечены массовые случаи "мошенничества". В последние недели Барр также сказал своим коллегам, что рассматривает возможность ухода со своего поста до инаугурации Байдена, полагая, что, по словам источников, выполнил свою задачу.

Менее чем за два года работы на этой должности Барр стал, пожалуй, самым обсуждаемым генеральным прокурором США за последние десятилетия. При нем в Америке возобновились смертные казни - только за последнюю неделю, несмотря на протесты присяжных и знаменитостей, были казнены два чернокожих заключенных, которые ждали исполнения приговора более 10 лет. Барр присоединился к администрации на полпути к президентскому сроку и быстро стал одним из самых лояльных и эффективных защитников Трампа. Из-за этого он подвергся резкой критике со стороны демократов и многих представителей юридического сообщества, включая даже действующих федеральных прокуроров, за поступки, которые вызвали вопросы о независимости ведомства, отмечает National Public Radio.

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Барр был назначен на пост главы американского минюста в конце 2018 года, сменив Джеффа Сешнса, бывшего сенатора от Алабамы, чье пребывание на посту генерального прокурора во многом подвергалось острой критике со стороны Трампа - как в частном порядке, так и публично - из-за того, что Сешнс отказался от участия в российском расследовании. Трамп счел это непростительным и попытался, в конечном итоге потерпев неудачу, заставить Сешнса отменить расследование, которое вел специальный прокурор Роберт Мюллер. Вскоре на замену Сешнсу и был назначен Барр, который пользовался значительной поддержкой в конгрессе, как среди республиканцев, так и демократов и занимал пост генерального прокурора при президенте Джордже Буше-младшем. Вскоре Барр подготовил четырехстраничный доклад, свидетельствующий о том, что собранные комиссией Мюллера факты не подтверждают наличие сговора между кампанией Трампа и Кремлем. Это привело в ярость демократов и прокуроров из команды Мюллера, которые обвинили Барра в искажении выводов спецкомиссии. Он также вмешался в дело, выдвинутое против Майкла Флинна. Этот бывший советник по национальной безопасности признал себя виновным во лжи ФБР о своих контактах с российским послом. Министерство юстиции с одобрения Барра отказалось от судебного преследования Флинна, несмотря на возражения председательствующего на процессе судьи. В конце концов, Трамп помиловал Флинна за день до Дня благодарения в ноябре этого года.

На протяжении большей части пребывания Барра в должности Трамп постоянно хвалил его, называя его "надежным, крутым парнем" и отличным генеральным прокурором. Как говорят люди, близкие к Барру, генеральный прокурор болезненно воспринимал обвинения о том, что он не независимый чиновник, а фигура, используемая президентом Трампом в своих целях.

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