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15.12.2020 11:01
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen не будет избавляться от Bentley, Lamborghini и Ducati

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Bentley. Фото: Пресс-служба Bentley.
Фото: Пресс-служба Bentley.

Наблюдательный совет Volkswagen AG по итогам прошедшего заседания принял несколько важных решений относительно кадровых изменений и решил судьбу брендов, которые могли быть выставлены на продажу.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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Самое важное, что Герберт Дисс, возглавляющий концерн Volkswagen, остаётся на своём посту. Наблюдательный совет отметил заслуги топ-менеджера перед компанией и заявил о полном доверии и поддержке Дисса.

Поэтому Volkswagen AG продолжит следовать стратегии "Вместе 2025+", направленной на электрификацию и цифровизацию модельного ряда марок, входящих в состав Группы.

Согласно решению по итогам заседания Наблюдательного совета, Lamborghini и Ducati не будут выставлены на продажу и останутся частью Volkswagen Group, а Bentley, как и предполагалось, с 1 марта 2021 года перейдёт в юрисдикцию Audi для "обеспечения синергии в рамках стратегии электрификации двух премиальных брендов".

#Volkswagen #Lamborghini #Bentley