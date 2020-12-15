Volkswagen не будет избавляться от Bentley, Lamborghini и Ducati

Наблюдательный совет Volkswagen AG по итогам прошедшего заседания принял несколько важных решений относительно кадровых изменений и решил судьбу брендов, которые могли быть выставлены на продажу.

Самое важное, что Герберт Дисс, возглавляющий концерн Volkswagen, остаётся на своём посту. Наблюдательный совет отметил заслуги топ-менеджера перед компанией и заявил о полном доверии и поддержке Дисса.

Поэтому Volkswagen AG продолжит следовать стратегии "Вместе 2025+", направленной на электрификацию и цифровизацию модельного ряда марок, входящих в состав Группы.

Согласно решению по итогам заседания Наблюдательного совета, Lamborghini и Ducati не будут выставлены на продажу и останутся частью Volkswagen Group, а Bentley, как и предполагалось, с 1 марта 2021 года перейдёт в юрисдикцию Audi для "обеспечения синергии в рамках стратегии электрификации двух премиальных брендов".