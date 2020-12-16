Максимальная открытость выборов в Госдуму в 2021 году позволит снизить риски их дискредитации. Чтобы россияне оценивали ситуацию объективно и не верили фейкам, важна политическая конкуренция и общественное наблюдение. К таким выводам пришли эксперты ассоциации "Независимый общественный мониторинг".

Прогноз, посвященный стратегии и технологии дискредитации будущих выборов, в среду в ТАСС представил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Александр Брод. Он назвал основные направления возможных информационных атак на предстоящую избирательную кампанию. Среди них - утверждения о якобы предсказуемости результатов и отсутствии политической конкуренции, использование отказов в регистрации в качестве повода к протестам. "Многие процедуры подготовки и организации проведения голосования без достаточных к тому оснований оцениваются как неэффективные либо преподносятся как средства облегчения фальсификации", - отметил Брод.

При этом он обратил внимание, что ожидается и атака на нововведения в процедурах голосования. "Ожидается массированная критика нововведений в российскую избирательную систему. Это многодневное голосование, эксперимент с проведением дистанционного электронного голосования", - указал эксперт.

"Главный новый фактор информационной атаки - это заблаговременное декларирование нелегитимности выборов и призыв к международному сообществу не признавать их", - подчеркнул Александр Брод. По его мнению, массированная дискредитация предстоящей парламентской кампании обусловлена в том числе попытками воздействия на российскую политику извне и стремлением отдельных политических сил заранее снять с себя ответственность за ожидаемый провал на выборах.

Чтобы общество верило не фейкам и домыслам, а оценивало ситуацию, исходя из объективной реальности, необходимо, во-первых, наличие политической конкуренции. "Выборы будут конкурентными, в РФ 41 политическая партия имеет право участвовать в избирательных процессах, 16 партий освобождаются от сбора подписей. Появились новые партии - "За правду", "Новые люди", "Зеленая альтернатива", - которые приняли участие в региональных выборах и получили представительство в региональных парламентах", - сказал Брод.

Во-вторых, важно доверие россиян. Он привел данные сентябрьского опроса ВЦИОМ, который показал, что 71% респондентов считает выборы достойными доверия. Такой показатель, заметил эксперт, говорит о том, что избирательная система развивается.

Ожидается массированная критика нововведений в российскую избирательную систему

В-третьих, надо создать широкую сеть общественного наблюдения, обеспечивающую сбор и оперативную проверку сообщений о подготовке и проведении выборов, выявление и устранение проблем, запуск новых технологических цифровых ресурсов. "Только создание атмосферы предельной открытости и прозрачности выборов минимизирует риски их делегитимации и не оставит шанса профессиональным "дискредитаторам" выборов", - подытожил Брод.

Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов отметил, что в выборах 2021 года будет участвовать больше партий, чем в 2016-м, а прозрачность процесса голосования значительно превышает общемировой уровень.