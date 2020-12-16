Стало известно, когда сертифицируют внедорожник Aurus Komendant

Первые экземпляры российского внедорожника Aurus Komendant для проведения сертификационных испытаний будут выпущены в начале 2021 года. Об этом агентству "Москва" сообщил заместитель генерального директора ФГУП "НАМИ" Андрей Гармай.

"Работа по сертификации автомобилей выполняется в соответствии с графиком проекта. В части Aurus Komendant в настоящее время ведётся сертификация оригинальных компонентов", - заявил Гармай.

Ожидается, что Komendant получит Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) в конце 2021 года. Завершаются сертификационные испытания и минивэна Aurus Arsenal. ОТТС у данной модели появится в начале 2021 года.

Ранее сообщалось, что серийное производство Aurus Komendant на мощностях завода Sollers Ford в Елабуге может стартовать в марте или в апреле 2022 года.

Премиальный полноразмерный внедорожник активно тестируют в России. Финальный вариант дизайна Aurus Komendant был запатентован ещё летом нынешнего года.