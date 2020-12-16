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16.12.2020 15:00
Рубрика: Российский автопром

Стало известно, когда сертифицируют внедорожник Aurus Komendant

Текст: Валерий Карташов
Фото: Роспатент Фото: Роспатент
Фото: Роспатент

Первые экземпляры российского внедорожника Aurus Komendant для проведения сертификационных испытаний будут выпущены в начале 2021 года. Об этом агентству "Москва" сообщил заместитель генерального директора ФГУП "НАМИ" Андрей Гармай.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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"Работа по сертификации автомобилей выполняется в соответствии с графиком проекта. В части Aurus Komendant в настоящее время ведётся сертификация оригинальных компонентов", - заявил Гармай.

Ожидается, что Komendant получит Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) в конце 2021 года. Завершаются сертификационные испытания и минивэна Aurus Arsenal. ОТТС у данной модели появится в начале 2021 года.

Ранее сообщалось, что серийное производство Aurus Komendant на мощностях завода Sollers Ford в Елабуге может стартовать в марте или в апреле 2022 года.

Премиальный полноразмерный внедорожник активно тестируют в России. Финальный вариант дизайна Aurus Komendant был запатентован ещё летом нынешнего года.

#Кортеж