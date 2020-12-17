Новости

Том Круз в ярости сорвался на съемочную группу с нецензурной бранью 19:00
Вышел трейлер постапокалипсиса от Netflix "Племена Европы" 18:17
Жена рассказала о состоянии заболевшего COVID Сергея Маковецкого 17:26
Вышел трейлер "Вампиров средней полосы" с Юрием Стояновым 16:27
Вышел трейлер сериала про русского Харона "Пассажиры" 15:58

Хоррор-боевик с Хлоей Морец "Тень в облаках" получил трейлер

Новости
    17.12.2020, 18:34
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Хоррор-боевик с рейтингом R "Тень в облаках" (Shadow in the Cloud) с Хлоей Грейс Морец, ранее анонсированный в соцсетях тизер-трейлером, получил несказанной жирности полноценный ролик на две с лишним минуты.

Фото: youtube.com
Вышел трейлер постапокалипсиса от Netflix "Племена Европы"

В нем "Убивашка" страшно кричит, поливает из пулемета, ужасно падает и дерется врукопашную с монстром - бьет прямо в жвала. То есть тот самый тип развлекательного киноискусства, в который влюбляешься по уши с первых же кадров.

Действие разворачивается во время Второй мировой, когда "летающая крепость" B-17 перевозит некий крайне секретный груз. Курирует операцию капитан Мод Гарретт (Морец). Вскоре там традиционно "что-то идет не так", в результате ожесточенного боя с японскими истребителями "крепость" падает… и это только начало похождений ее экипажа.

Автор сценария и режиссер - призер Берлинского МКФ Роузэнн Лианг. Соавтор сценария - Макс Лэндис ("Яркость", "Детективное агентство Дирка Джентли", обещанный давно ремейк "Американского оборотня в Лондоне").

Продюсеры - люди, делавшие первого "Мега", "Пушки Акимбо", "Дэдпула", "Взрывную блондинку" и "Хоббса и Шоу".

Американский релиз уже 1 января 2021 года. Официальная российская премьера - 11 февраля.

Новости

Названы 10 лучших фильмов ужасов 2020 года 15:05
Вышел трейлер перезапуска хоррор-серии "Поворот не туда" 14:19
Умер актер и певец Пётр Махалица 16.12.2020
Арт: Эмма Стоун в роли Гвен-паука в "Человеке-пауке 3" 16.12.2020
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
"Легенды" от Marvel станут новым сериалом для Disney+ 16.12.2020
Жена Оззи Осборна госпитализирована с COVID-19 16.12.2020
IndieWire назвал 10 лучших фильмов года, российская "Дылда" - шестая 16.12.2020
⧣ трейлер
Фото: twitter.com/ neonrated
Вышел тизер хоррора "про разрушительный вирус" "В земле" 16.12.2020
Вышел трейлер продолжения "Разочарования" от создателей "Симпсонов" 16.12.2020
Вышел первый трейлер ремейка "Крутого Уокера" 15.12.2020
⧣ ужасы
Фото: kinopoisk.ru
"Диббук": типовой хоррор от Blumhouse, только про евреев 10.12.2020
29-летний актер Харлан Бэнд умер от передозировки 10.12.2020
Журнал Rolling Stone назвал 20 лучших сериалов 2020 года 10.12.2020