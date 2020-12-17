Хоррор-боевик с Хлоей Морец "Тень в облаках" получил трейлер

Хоррор-боевик с рейтингом R "Тень в облаках" (Shadow in the Cloud) с Хлоей Грейс Морец, ранее анонсированный в соцсетях тизер-трейлером, получил несказанной жирности полноценный ролик на две с лишним минуты.

В нем "Убивашка" страшно кричит, поливает из пулемета, ужасно падает и дерется врукопашную с монстром - бьет прямо в жвала. То есть тот самый тип развлекательного киноискусства, в который влюбляешься по уши с первых же кадров.

Действие разворачивается во время Второй мировой, когда "летающая крепость" B-17 перевозит некий крайне секретный груз. Курирует операцию капитан Мод Гарретт (Морец). Вскоре там традиционно "что-то идет не так", в результате ожесточенного боя с японскими истребителями "крепость" падает… и это только начало похождений ее экипажа.

Автор сценария и режиссер - призер Берлинского МКФ Роузэнн Лианг. Соавтор сценария - Макс Лэндис ("Яркость", "Детективное агентство Дирка Джентли", обещанный давно ремейк "Американского оборотня в Лондоне").

Продюсеры - люди, делавшие первого "Мега", "Пушки Акимбо", "Дэдпула", "Взрывную блондинку" и "Хоббса и Шоу".

Американский релиз уже 1 января 2021 года. Официальная российская премьера - 11 февраля.