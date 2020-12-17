Косачев: Открытость России - это позиция сильной державы

Однако сам факт, что мы имеем дело не с локальной эпидемией, а с пандемией, подтверждает, что у этого вызова неизбежно есть международное измерение. И президент четко расставил акценты: во-первых, нужно прекратить истерики на тему "все пропало". Пандемия вызвала море проблем, но мы встретили их достойно, и отчасти лучше, чем в других странах мира.

Во-вторых, надо не искать конкретных виновных в пандемии, а объединять усилия для противодействия общей угрозе.

Правильно жестко глава государства отреагировал на полушуточный вопрос на тему - почему, мол, пресловутые "русские хакеры" на этот раз не помогли избраться Д. Трампу. Путин назвал это домыслами, которые имеют сугубо внутриполитическую природу, став поводом портить отношения России с США. Это - однозначный призыв перевернуть эту неприятную страницу в наших отношениях и попытаться выстроить их заново, без спекуляции на вымышленных темах в чисто прикладных внутриамериканских интересах, поскольку это в конечном итоге не выгодно самой Америке.

Многие, конечно, ожидали реакции В.В. Путина на опубликованные обвинения в адрес российских спецслужб по поводу предполагаемого отравления А. Навального. И эта реакция была вполне адекватной: нет сомнений в том, что за этой историей стоят иностранные спецслужбы, которым нужно было легализовать свои материалы. Никакой сенсации в их причастности к этому делу, как и в их деятельности на нашей территории, не было, однако акцентирована одна из важнейших целей этой активности - "подтянуть" своего "клиента" до уровня первых лиц государства. Поскольку нормальным демократическим путем для этого понадобились бы многие годы поиска привлекательных программ и идей, то был выбран более короткий путь, хотя и достаточно грязный, поскольку он опирается на внешнюю поддержку.

Важные сигналы прозвучали по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Путин отметил, что разрешение ситуации зависит от украинских властей. Российский лидер высказал два важных утверждения: во-первых, что конфликт в Донбассе все равно будет урегулирован, вопрос только "когда". То есть игра Киева в затягивание и увиливание от выполнения своих обязательств, которые являются не его прихотью, а частью резолюции Совбеза ООН, не будет бесконечной. И, во-вторых, Россия не просто не откажется от поддержки Донбасса, а будет ее только наращивать. Никаких спекуляций на тему некоего "торга" по Донбассу быть не должно: Россия будет твердо стоять на выполнении Украиной Минских соглашений, и до того людей в регионе точно не бросит.

Еще одна важная тема - "кризис среднего возраста" в СНГ (вообще, отметил бы, что ни одну важную и острую тему не обошли). Путин предложил не обобщать, а относиться с пониманием к тому, что другие народы ищут оптимальные пути своего развития. Однако к каждой ситуации нужен индивидуальный подход. В частности, было подчеркнуто, что Россия готова вывести своих военных из Приднестровья, но дело же не в их присутствии там, к чему пытаются свести всю проблему. В свое время мы были на пороге урегулирования, но именно по окрику из Европы президент Молдавии Воронин отозвал свою подпись на уже готовом документе. И это, на самом деле, очень похоже на нынешнюю ситуацию по Украине: есть готовое решение проблемы, но оно не устраивает одну сторону, поскольку в нем не будет главного - поражения России. Ни Молдавии не нужно решение приднестровской проблемы как таковой, ни Украине донбасской, если в нем не будет того, что нужно их кураторам - чтобы Россия проиграла в "перетягивании каната", мол, "народ выбрал Запад" и т.п. Это значит, что и в Киеве, и в Кишиневе, и в Брюсселе прекрасно знают, что каждый из конфликтов может быть урегулирован очень быстро, и на том же Донбассе перестанут убивать людей, но это не происходит по сугубо политическим причинам, ключи от которых не в Москве.

Принципиальный ответ на вопрос корреспондента ВВС по поводу того, чтобы России признать себя в равной степени ответственной за нынешнее обострение в отношениях с Западом. Дескать, мы все время утверждаем, что виноват Запад, а Россия "белая и пушистая". И Путин не стал сглаживать углы и предлагать разделить ответственность пополам. Он, что называется, на пальцах объяснил, почему Россия имеет все основания упрекать именно Запад в разрушении отношений, прежде всего - договорной базы в сфере контроля над вооружениями. Однако ключевое прозвучало: и по СНВ, и по гиперзвуковому оружию, и даже по делу Навального Россия готова сотрудничать без всяких предусловий и оговорок, но нет готовности другой стороны. Именно в этом точно нет равной вины и ответственности на двух сторонах. Не Россия инициировала санкции и блокировала переговоры на всех уровнях.

В этом же контексте нужно рассматривать и достаточно подробный экскурс в развитие Россией новых систем вооружения, в первую очередь - сверхзвукового. Важный сигнал: Россия демонстрирует готовность к переговорам не потому, что ее, грубо говоря, прижали к стенке. Напротив. Наша открытость - это позиция сильной державы, которая не позволит достичь абсолютного военного превосходства над ней, но потому и предлагает сэкономить на гонке вооружений, которая, по словам Путина, уже идет. Мы в ней не проигрываем, но и не видим в ней смысла. Никакой победы - ни военной, ни "по очкам", вследствие нашего "надрыва" - не будет. Давайте жить дружно, как процитировал президент известного мультперсонажа.

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook.