В "Спартаке" подтвердили, что вели переговоры с Тедеско о новом контракте

Футбольный клуб "Спартак" был заинтересован в подписании нового контракта с главным тренером Доменико Тедеско и вел с ним консультации по данному вопросу, однако после матча чемпионата страны с "Сочи" немецкий специалист принял решение покинуть свой пост по окончании сезона. Об этом рассказал глава департамента по коммуникациям "красно-белых" Антон Фетисов.

В среду московский "Спартак" в Санкт-Петербурге со счетом 1:3 проиграл местному "Зениту" в матче 19-го тура Российской премьер-лиги. После игры главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско объявил, что не будет продлевать соглашение с клубом и покинет должность по завершении текущего сезона.

"С тренером велись консультации, клуб был заинтересован в подписании нового контракта. После матча с "Сочи" Доменико принял решение. Мы благодарны ему за все и за то, что предупредил заранее. У клуба будет время подобрать нового специалиста", - заявил Фетисов "Чемпионату".

После 19 туров "Спартак" занимает второе место в чемпионате России, имея в активе 35 очков и отставая на шесть баллов от лидирующего "Зенита".