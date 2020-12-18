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18.12.2020 12:30
Рубрика: Легковые авто

Geely начнет продажи кроссовера за 2,5 млн рублей раньше времени

Текст: Андрей Полухин

Продажи купе-кроссовера Geely Tugella стартуют не 25 декабря, как было объявлено ранее, а 20-го. Об этом сообщили в компании. Причиной стал высокий спрос на машину, который маркетологи бренда почувствовали на этапе приема предзаказов.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
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"16 ноября мы начали сбор предзаказов и сразу увидели огромный интерес со стороны рынка. Спрос на Geely Tugella превзошел наши ожидания. Чтобы удовлетворить потребности наших клиентов и успеть выдать максимальное число автомобилей в уходящем году, мы приняли решение начать продажи 20 декабря", - заявил гендиректор Geely Motors в России Чжан Шоухэ.

Напомним, автомобиль будет представлен в единственной комплектации Flagship по цене 2 499 900 рублей. Оснащается купе-кроссовер 2-литровым турбомотором мощностью 238 л.с. Пару ему составляет 8-диапазонный "автомат". Привод - полный.

В списке функционального оснащения есть цифровая приборная панель, адаптивный круиз-контроль, система мониторинга за разметкой, подогрев зоны покоя "дворников", руля и сидений сзади, беспроводная зарядка, охлаждаемый и подогреваемый подстаканник, вентиляция передних сидений и двухзонный климат-контроль с функцией очистки воздуха.

Фото: www.ru.motor1.com
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Ранее корреспондент "РГ" уже опробовал Geely Tugella на дорогах общего пользования.

Теперь модельная линейка Geely состоит из пяти автомобилей - это также кроссоверы Atlas, Coolray, Emgrand X7 и хэтчбек GS. В 2021 году компания планирует начать продажи обновленного Atlas Pro и еще одной, более доступной комплектации Tugella.

#Geely