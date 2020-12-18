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18.12.2020 07:53
Рубрика: ПДД

МВД определит перечень дорог для экзаменов на права

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Перечень дорог и улиц для проведения практической части экзамена у кандидатов в водители определят в МВД России. Об этом рассказали в ведомстве.

Фото: iStock
МВД разрешит общественникам наблюдать за сдачей экзамена на права

"Экзаменационные маршруты с заранее определенной последовательностью поворотов и разворотов из практического экзамена будут исключены. Также практический экзамен не будет содержать проверки первоначальных навыков управления транспортным средством на закрытых территориях. Изменения вступят в силу с первого апреля 2021 года", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Ранее специалисты МВД прописали в проекте нового административного регламента проведения экзаменов на водительское удостоверение допуск к их сдаче с 16 лет. Для это необходимо письменное согласие одного из законных представителей несовершеннолетнего кандидата в водители на сдачу им экзамена и выдачу водительского удостоверения. Его надо будет также заверить в соответствии с законодательством РФ. Документ представляется в случае, когда заявителем является человек в возрасте от 16 до 18 лет. Добавим, что сейчас экзамен можно сдать в 17, а начать водить машину - с 18 лет.

Основная задача всех новаций - профилактика аварийности на российских дорогах. По данным ГИБДД, ежегодно из-за низкой подготовки на дорогах гибнут более 700 водителей-новичков.