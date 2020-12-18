Разобрали новую Lada Niva: ржавчины нет, но есть сантехника

Илья Свиридов, автор канала "Клубный сервис", загнал на подъёмник очередной автомобиль: на этот раз им стал внедорожник Lada Niva, купленный в автосалоне "с нуля" за 865 000 рублей (версия Off-road, комплектация Luxe).

Осмотр днища показал, что практически всё оно обработано мягким, эластичным составом, напоминающим антикор.

Есть участки, которые антикором не покрыты: например, места под панелями крепления агрегатов ближе к центру автомобиля. Также необработанными остались трубки (но нужно ли это делать - вопрос).

Но главная претензия в случае с антикором: передняя панель и лонжероны.

По шумоизоляции салона вопросов тоже не возникает. Её нельзя назвать полноценной, но, тем не менее, изолоновые ковры проложены по всему днищу салона. Такой выбор материала в случае с внедорожником эксперты оценили положительно: ворсовые покрытия после попадания влаги и в отсутствии вентиляции начинают издавать неприятный запах.

Гениальные инженерные решения: крепление проводки к кузову скотчем (на автомобилях УАЗ это делают при помощи пластилина) и внутреннее устройство шноркеля - в нём обычная сантехническая ПВХ-труба.

После выхода обновлённой версии Lada Niva "Клубный сервис" разберёт и её, чтобы посмотреть, чем отличаются автомобили.

Ранее Lada Niva был разобран другим популярным автоблогером: Лиса раскритиковала качество вазовской модели. Возможно, на заводе прислушались к её мнению и внесли изменения в техпроцесс сборки.