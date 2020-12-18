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18.12.2020 17:02
Рубрика: Происшествия

В Башкирии после пожара в пансионате завели дело о халатности

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В Абзелиловском районе Башкирии, где при пожаре в частном пансионате погибли 11 пожилых постояльцев, СК возбудил еще одно уголовное дело. Оно заведено по факту бездействия должностных лиц по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц", сообщили в управлении СК РФ по республике.

Фото: МЧС России/ТАСС
Руководитель сгоревшего в Башкирии пансионата признала вину

Следователи считают, что часть вины за гибель людей в доме престарелых лежит на должностных лицах органов местного самоуправления, а также контролирующих и надзорных органов, так как они не обеспечили на подведомственной территории должный контроль за автономной некоммерческой организацией, которая оказывала социальные услуги населению.

Также, по версии следствия, эти должностные лица, зная, что пансионат располагается в доме, не отвечающем требованиям пожарной безопасности, не приняли исчерпывающих мер по проверке и приостановлению деятельности дома престарелых. Все это в итоге привело к гибели 11 человек, отметили в СК.

Сейчас следователи изучают всю документацию по деятельности дома престарелых и по мерам, которые предпринимали муниципальные и другие органы в отношении него, проверяют, какие обращения поступали от местных жителей и какая реакция должностных лиц на них была.

Напомним, трагедия в деревне Ишбулдино Абзелиловского района произошла в ночь 15 декабря: в результате пожара в доме престарелых погибли 11 пожилых постояльцев. По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Руководитель дома престарелых находится под стражей, женщина признала свою вину.

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