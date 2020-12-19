Бизнес меняет подходы к управлению персоналом

Вызовы этого года заставили бизнес перестроить многие рабочие процессы, в том числе кадровый менеджмент. Компании ужесточают отбор персонала, меняют подходы к контролю за действующими сотрудниками, чаще нанимают фрилансеров для выполнения отдельных бизнес-задач и активно развивают гибридные формы занятости.

Как показал опрос SuperJob, подход к управлению персоналом в этом году изменил 41 процент компаний, причем чаще всего на перемены решался малый бизнес. Большинство предприятий (23 процента) ужесточили процедуры и усилили контроль, а 18 процентов, наоборот, решили предоставить своим сотрудникам больше свободы. Первый подход оказался близок компаниям из сферы строительства, в продажах и на производстве. Более гибкие практики выбирали IT- и логистические компании.

В IT-сфере и креативных индустриях в этом году на 104 процента по сравнению с прошлым годом вырос спрос на услуги фрилансеров, посчитали аналитики Profi.ru. Доля онлайн-заказов на услуги фрилансеров стремительно выросла с начала апреля. Самыми востребованными, как и год назад, оказались дизайнеры и программисты. Третье место у маркетологов, следом идут SMM-специалисты, спрос на их услуги в 2020 году увеличился почти в 2,5 раза, на 135 процентов.

Количество регистраций фрилансеров за год выросло на 54 процента. Наиболее активными были специалисты по письменному переводу - в 2020 году они регистрировались в 6,5 раза чаще. Также в 3 раза увеличилось число регистраций специалистов по набору текста и в 2,5 раза - среди переводчиков с английского, китайского, итальянского и французского языков.

"Фриланс начинает конкурировать с офисной занятостью, - полагает директор по маркетингу Profi.ru Алексей Раевский. - Среди плюсов для специалистов - самостоятельное планирование своей загрузки, работа из любой точки мира, независимость от какого-то одного бизнеса". Компаниям же фриланс удобен возможностью платить за конкретный выполненный проект.

Еще одной тенденцией этого года стало ужесточение проверок кандидатов при найме. По данным SuperJob, каждый десятый россиянин при трудоустройстве проходил проверку кредитной истории. Чаще всего кандидатов проверяют компании сферы продаж, финансового сектора и промышленные предприятия. При этом 13 процентов российских компаний изучают кредитные истории соискателей на любые вакансии, еще 5 процентов - на отдельные должности (обычно это руководящие позиции и должности, связанные с материальной ответственностью).

Темой года стал перевод большинством компаний сотрудников на удаленный режим работы. Часть экспертов полагают, что персонал вернется в офисы, как только это позволит эпидемиологическая ситуация. Другие считают, что в том или ином виде удаленный формат останется надолго. Глобальный опрос JLL, в котором приняли участие две тысячи офисных работников в 10 странах, показал: рабочее место будущего будет универсальным, гибридным и ориентированным на потребности сотрудников. Работники смогут сочетать активности в офисе и за его пределами, самостоятельно выбирая места и пространства для выполнения своих обязанностей.

Согласно опросу, большинство офисных работников хотели бы работать из дома в среднем два дня в неделю. При этом три четверти сотрудников не хотят полностью отказываться от работы в офисе - 80 процентов признались, что скучали по своему офису во время карантина. А 52 процента полагают, что дома работают не так эффективно, как на привычном рабочем месте.

"Кризис COVID-19 спровоцировал грандиозную смену парадигмы на рынке труда, - отмечает директор по исследованиям департамента корпоративных решений JLL Флер Прайдер. - Возникла новая норма, и чтобы адаптироваться к ней, нужно переосмыслить сам подход к работе с учетом потребностей и предпочтений работников".

Несмотря на пандемию и экономический кризис, компании в этом году продолжали нанимать сотрудников. Лидером стала сфера производственного персонала, показало исследование Kelly Services и "Авито Работы". На втором месте - онлайн-продажи, третье разделили логистика/доставка и маркетинг и реклама. Производственный персонал стал самой востребованной категорией работников для российских работодателей в том числе из-за оттока трудовых мигрантов, отмечают аналитики. Большинство предприятий столкнулись с нехваткой рабочих рук. Также востребованы были специалисты по продажам, мерчандайзеры и другой персонал торговых точек, курьеры и складские рабочие.

Зарплаты сотрудников или рабочие часы в этом году сокращали 8 процентов компаний. Столько же сэкономили на аренде офисов и индексации зарплат.