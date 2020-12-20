На ВДНХ откроется постоянно действующий музей Гаража особого назначения

Днем рождения Гаража особого назначения принято считать 1 января 1921 года. К своему столетию ГОН приготовил подарок всем любознательным: на ВДНХ в двух павильонах откроется многофункциональный комплекс - музей Гаража особого назначения.

До сих пор лимузины императоров и бронированные ЗИЛы первых лиц СССР нам показывали, но как временные экспозиции на разных площадках. Вплоть до Кремля. Экспозиции были открыты для посетителей несколько дней: кто не успел, тот опоздал. Не говоря уж о том, что информацию о выставке в Кремле народ мог получить лишь от нас, журналистов.

Согласитесь, посмотреть своими глазами и уж тем более сесть за руль (автотренажера) - интереснее.

В павильоне № 54 сейчас монтируют тренажеры и интерактивные экспонаты. И это не развлечение для праздного туриста, здесь можно изучать технические характеристики автомобилей и повышать знания в области безопасности дорожного движения. Для школьников будут мастер-классы и лекции по инженерным дисциплинам. И конечно, главная изюминка: реальные исторические авто в павильоне № 53.

Родителям на заметку: сюда имеет смысл привести за руку не только пацана с техническим складом ума, и вообще не только мальчишек. Поход в этот музей поможет определиться с выбором профессии будущей звезде автомобильного дизайна, знаменитому историку или повару, за которого развернут охоту заведения с мишленовскими звездами.

Насчет повара я не оговорился. Там же откроется "Спецбуфет": в меню блюда, приготовленные по рецептам кремлевской Особой кухни.

Ну а как же иначе? Все особое: особый Гараж, особый музей, особая кухня.

Когда откроют? Эпидемиологическая обстановка определяет "степень открытости" абсолютно всех музеев в мире, и даже особые не исключение. Планируемые сроки - начало 2021 года.

Ну а пока есть резон подготовиться к походу интеллектуально. "РГ" выбрала несколько любопытных и малоизвестных эпизодов истории ГОНа.

Шофер на вес золота

Хотя сегодня мы отмечаем 100-летие ГОНа, первые лица нашего государства проявили интерес к автомобилям гораздо раньше, в самом конце 20 века. Звучит как курьез, но тогда разыгралась настоящая битва за униформу шоферов Собственного Его Величества гаража - так он тогда именовался. Одежде придавали колоссальное значение. Императрица Александра Федоровна вмешалась в процесс "строительства" (это язык той эпохи) формы для шоферов и механиков. И своей рукой набросала эскизы: это была версия лакейской ливреи, украшенной золотыми шнурами.

Водители, механики и "мыльщики" (мойщики машин) лакеями и прислугой себя не ощущали, но пошитые мундиры пришлось принять. Но борьба продолжилась, и увенчалась победой шоферов. В 1910 году их новая форма напоминала уже мундиры военных чиновников: цвета хаки, кожаные ботинки на шнуровке, перчатки-краги. Интересно, что утверждал все это лично царь.

На старых фотографиях придворных шоферов в папахах можно принять за старших офицеров. Кстати, платили им неплохо. Старший шофер в год получал 2600 рублей (для сравнения: годовое жалование профессора университета составляло 3000 руб.), шофер 3-го разряда - 780. При цене фунта (0,4 кг) осетрины - 27 руб., сливочного масла - 60 коп, сахара - 15 коп, говядины высшего сорта - 35 коп, ржаного хлеба - 3 копейки. Но и штрафы - будь здоров. Согласно ПДД 1911 года за первое нарушение - до 100 руб., а за второе - арест и каталажка.

Броня крепка

Именно придворные водители во главе с начальником, князем Орловым, с первых лет работы Гаража выступали против поездок членов царской фамилии за рулем и в открытых лимузинах. Прецеденты были: цесаревич Алексей ехал по Петербургу в открытом авто, был узнан и окружен восторженной толпой. Зеваки надолго заблокировали проезд…

Тем не менее, первые лица проявляли склонность к открытости во всех смыслах слова. Во время поездок Николай II предпочитал открытые автомобили. Он считал, что монарх должен быть виден народу. Император ездил в открытых машинах и зимой.

Расплата пришла, но не у нас. Формальным поводом Первой мировой войны был выстрел 28 июня 1914 года в Сараево. 19-летний Гаврило Принцип застрелил наследника австрийского престола эрцгерцога Франца Фердинанда и его жену Софию Хотек. Австро-Венгрия выдвинула Сербии трудновыполнимые требования, в августе того же года Германия, в ответ на нашу военную мобилизацию, объявляет России войну... А ведь все могло быть иначе. Фердинанд передвигался в фаэтоне "Грэф и Штифт 28/32РS". В него террористы бросали бомбы, но неудачно, осколками ранили двух офицеров свиты. Фердинанд благополучно уехал. Посетил протокольную встречу в ратуше, после чего велел везти себя в госпиталь, к раненым офицерам. Водитель заблудился, и фактически привез эрцгерцога к изумленному Гаврило... С трудом поверивший в такую удачу, парень выхватил 9-мм "Браунинг" и двумя выстрелами изменил мировую историю. Стрелял едва ли не в упор, с пары шагов. Первая пуля смертельно ранила Софью в живот, вторая эрцгерцога в шею. А если бы Фердинанд ехал в лимузине с закрытым кузовом?

Еще пример: во время войны, в Германии был создан гранатомет под конкретную цель: для поражения бронированного "Паккарда", на котором Сталин регулярно переезжал с Ближней дачи в Кунцево в Кремль. Взяв за основу серийный противотанковый гранатомет Panzerfaust, фашисты спроектировали мини-версию: Panzerknacke ("Щипцы для брони"). Гранатомет стрелял реактивными 30-мм снарядами, способными прожечь броню до 30 мм. Соревнования брони и снаряда удалось избежать, теракт предотвратили на ранней стадии. Агентов германской разведки Петра Таврина и Лидию Шилову арестовали в Смоленской области сразу после высадки, 5 сентября 1944 года.

Кстати, даже когда советские конструкторы после войны создали лимузин с бронекапсулой (ЗИС-115 - в своем классе лучший в то время в мире), и Сталин начал использовать его в качестве основного служебного автомобиля, то от любимого "Паккарда" не отказывался.

Пришедший после Сталина к власти Никита Хрущев считал, что ему нечего опасаться в своей стране. С конца 1953 года автомобили со специальной защитой кузова практически перестали использоваться. Популярность приобрели фаэтоны: на открытом ЗИС-110П Хрущев объезжал колхозы, ездил на охоту. Традиция использовать автомобили без специальной защиты кузова завершилась трагедией. 22 января 1969 года имевший проблемы с психикой офицер-геодезист дезертировал из воинской части под Ленинградом. И у Боровицких ворот Кремля открыл из двух пистолетов огонь по небронированному ЗИЛ-111Г. Террорист думал, что стреляет в Брежнева. На самом деле он обстрелял машину, в котором въезжали в Кремль космонавты: Георгий Береговой, Валентина Терешкова, Алексей Леонов и Андриян Николаев. Был смертельно ранен водитель ГОНа Илья Ефимович Жарков. Перекрывший террористу сектор обстрела мотоциклист почетного эскорта Василий Зацепилов получил ранение.

Как констатируют историки спецслужб: даже это покушение не заставило руководство страны пересесть на защищенные автомобили. Произошло это только в конце 1970-ых. Новое поколение "танков во фраке" могло эффективно противостоять стрелковому оружию и защитить пассажира от осколков гранаты.

"Аурус": что в имени моем?

О семействе "Аурус" написано немало, тем не менее, вопросы остаются. Удивляют названия: "Аурус Сенат" и "Аурус Сенат Лимузин", а также микроавтобус "Аурус Арсенал". В ближних планах производство внедорожника "Аурус Комендант". Можно предложить разгадать загадку знатокам из "Что? Где? Когда?". Впрочем, по секрету, и только для читателей "РГ" - названия моделей на платформе "Аурус" придуманы по башням Московского Кремля.

"Сенат" и "Арсенал" - в честь Сенатской и Арсенальной башни. Сенатская, хоть и не слуху, но вы ее миллион раз видели: она выходит на Красную площадь, располагаясь между Спасской и Никольской башнями, сзади - Сенат, он же 1-ый корпус Кремля. От Арсенальной формируется очередь к Мавзолею Ленина, а еще она знакома всем родным и близким солдат Президентского полка: их казармы расположены в здании кремлевского Арсенала.

А вот месторасположение Комендантской башни вам подскажет не каждый москвич. Она - на северо-западной стене Кремля. Самый понятный ориентир: памятник Александру I в Александровском саду, от него рукой подать. Занятный исторический факт: ее возвели во времена правления Ивана III, назвав Колымажной. Между прочим, это единственная кремлевская башня, которая названа в честь транспортного средства. Какая эпоха - таков и транспорт: в 1495 году, когда строители сдавали башню, рядом располагался древний прообраз Гаража особого назначения - двор с царскими повозками: колымагами, санями и парадными каретами. Через полвека двор после большого пожара отсюда съехал, башню переименовали в Глухую. В том смысле, что она непроездная. Кстати, в разное время "глухой" называли и Сенатскую башню.

А Коменданской она стала в 1806 году, после того как комендант Московского Кремля поселился рядом: в Потешном дворце.

Кстати, замечу: в Кремле 20 башен. Так что у создателей "Ауруса" еще не скоро закончатся названия для перспективных моделей.

Конкретно

Из истории Гаража особого назначения

* Отцы-основатели Императорского гаража - министр императорского двора барон Владимир Фредерикс и флигель-адъютант Владимир Орлов. Первый автомобиль появился в Царском Селе в начале 1906 года: французский Delaunay-Belleville с кузовом трипль-фаэтон. Вскоре приобрели четыре Mercedes.

* В середине 1906 года при гараже открыли Императорскую школу шоферов. Фактически это была первая в России автошкола.

* 2 марта 1917 года император Николай II подписал отречение от престола. На этом закончилась история Собственного Его Императорского Величества гаража. Все имущество императорской фамилии перешло в распоряжение Временного правительства, включая гараж. Кроме смены руководства, гаражу удалось избежать существенных кадровых изменений.

* В результате Октябрьской революции 1917 года Автобаза Временного правительства перешла в распоряжение новых хозяев. Переход состоялся без особых трудностей. Первая поездка Ленина на автомобиле Turcat-Mery состоялась 27 октября. Многие служащие Императорского гаража и Автобазы Временного правительства продолжали работать у большевиков.

* К концу 1918 года автомобили, обслуживающие Ленина, перевели в Московский Кремль и разместили в гараже Потешного корпуса. Появилось и негласное наименование: "гараж Председателя Совнаркома", или "гараж Ленина". А вскоре появилось еще одно - "Особый гараж". 31 декабря 1920 года приказом № 13 по Управлению делами СНК Особый гараж был выделен из состава Автобазы СНК в самостоятельный гараж.

* Основным автомобилем, которым пользовался Ленин в 1921 - 1923 годах, был Rolls-Royce 1914 года выпуска.

* После смерти Ленина в январе 1924 года, гараж полностью перешел под контроль Политбюро ЦК ВКП(б), получив новое название: "Гараж особого назначения Совета Народных Комиссаров и Совета Труда и Обороны СССР" (ГОН).

* Сталин восхищался американскими автомобилями. После тряского 30-сильного Vauxhall императрицы Александры Федоровны (машина досталась Сталину после нескольких владельцев), будучи на Царицынском фронте, Сталин получил роскошный Packard Twin Six. Вернувшись в столицу после Гражданской войны, Сталин сразу же попросил начальника гаража Совнаркома подыскать точно такой Packard. В середине 1936 года в Америке были закуплены первые автомобили скрытого бронирования Packard. При этом Сталин постоянно повторял, что использование советской элитой автомобилей иностранного производства - плохой пример.

* В 1935 году руководством страны была утверждена производственная программа по выпуску отечественного легкового автомобиля ЗИС-101. Он эксплуатировался в автохозяйствах ряда наркоматов, таксомоторных парках, а также в качестве кареты "скорой помощи".

* 28 июня 1940 года Политбюро ЦК ВКП(б) утвердило решение "Об организации производства легковых бронированных автомобилей на автозаводе им. Сталина", основой для которых должны были стать ЗИС-101. В том же году ГОН вошел в состав НКВД.

* С началом Великой Отечественной войны сотрудники ГОНа стали выполнять служебные обязанности в боевой обстановке, во фронтовых и прифронтовых районах. В июне - августе 1941 года ГОН начал осуществлять транспортное обслуживание Хрущева, Жукова, Василевского и Шапошникова. На автомобилях закрасили хромированные детали, сняли радиоприемники, установили ночные спецфары.

* ГОН обеспечивал Тегеранскую и Ялтинскую конференции, возил прибывших в СССР высоких гостей (в т. ч. Уинстона Черчилля и Шарля де Голля). В 1945-м двух водителей ГОНа откомандировали в Читу. Задача: автотранспортное обслуживание Маршала Советского Союза Василевского в период войны с Японией.

* После смерти Сталина изменялась и подчиненность ГОНа: с 1954 года он вошел в состав 9 управления КГБ при Совете Министров СССР.

* Никита Хрущев считал, что ему нечего опасаться в своей стране, и потому с конца 1953 года автомобили со специальной защитой кузова практически перестали использоваться.

* Приказом КГБ при СМ СССР от 21 января 1956 года в составе Отдельного полка специального назначения Управления Коменданта Московского Кремля был образован отдельный мотоциклетный взвод, который в последствии станет именоваться мотоциклетным взводом Почетного эскорта.

* При Брежневе руководством страны, как и ранее, использовались автомобили, не имевшие специальной защиты кузова.

* 25 октября 1991 года было создано Главное управление охраны РФ, в состав которого вошел в том числе и ГОН.

* С середины 1990-х годов ГОН вынужденно перешел на авто иностранного производства: Mercedes-Benz. Переход вызван экономическими и техническими соображениями.

* В 1993 году на смену мотоциклам "Днепр-ЭС", "Днепр-14.9", "Днепр-14.9М" для Почетного эскорта были закуплены мотоциклы БМВ.

* В августе 1996 года Главное управление охраны было преобразовано в Федеральную службу охраны РФ, в составе которой ГОН функционирует и поныне.

* В 2012 году для Почетного эскорта были закуплены мотоциклы модели БМВ R1200RT полицейского исполнения, которые пришли на смену "летним" одиночным БМВ K75RT.

* В марте 2017 года президент Путин находился с рабочей поездкой на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, где осмотрел самый северный военный комплекс "Арктический трилистник". Вместе с ним в Арктике были шоферы Гаража особого назначения.

* В 2017 году в ГОН поступили автомобили семейства "Аурус". Впервые за многие годы президентским автомобилем стал отечественный лимузин.

* В августе 2019 года Почетный эскорт вошел в состав Гаража особого назначения.

* В настоящее время в Гараже особого назначения проводится эксплуатация автомобилей "Аурус" и плановая замена автомобилей иностранного производства.