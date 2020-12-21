Британский кабмин соберется на экстренное заседание из-за мутации коронавируса

Чрезвычайный комитет Cobra правительства Великобритании соберется в понедельник на экстренное заседание. Оно будет посвящено распространению нового штамма коронавируса, а также связанному с этим решением ряда стран ограничить транспортное сообщение с королевством.

Руководить экстренным совещанием будет лично премьер-министр Борис Джонсон, пишет ТАСС, ссылаясь на представителя главы британского кабмина. Уточняется, что на встрече Cobra "будут обсуждаться вопросы международных перевозок, в частности устойчивый поток грузов в Великобританию и из нее".

Напомним, в воскресенье ряд стран по всему миру объявил о намерении ограничить пассажирское авиасообщение с Соединенным Королевством в связи с распространением там нового варианта коронавируса. Некоторые государства пошли на более суровые меры, ограничив прием не только авиарейсов, но и другого пассажирского транспорта из Великобритании.

По данным Службы общественного здравоохранения Англии, новый штамм коронавируса был выявлен в королевстве в сентябре, но широко распространяться стал в середине ноября. Джонсон объявил уже, что, по предварительным данным, новый тип коронавируса может быть на 70% более заразным, однако нет подтверждений тому, что он приводит к большей летальности.