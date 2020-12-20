Евросоюз могут закрыть для британцев

По итогам встречи стало ясно, что границы Евросоюза могут закрыть для британцев из-за опасений, вызванных возможным распространением в Старом Свете нового штамма коронавируса. Меркель высказалась за необходимость введения такого запрета, поскольку в противном случае внутри Евросоюза будут большие возможности распространения нового типа коронавируса, сообщает немецкая газета Die Welt. По оценке экспертов, подобная изоляции Соединенного Королевства может стать сокрушительным ударом по британской экономике в условиях отсутствия торгового соглашения между Лондоном и ЕС в рамках Brexit.

Тем временем, в воскресенье во многих европейских странах началась паника, вызванная информацией о распространении новой формы смертельного вируса, отмечает AFP. Макрон, который находится на карантине, проходя курс лечения от COVID-19, созвал экстренное заседание совета обороны Франции в онлайн-формате, оно пройдет в понедельник в 17 часов. В Лондоне сообщили, что новый тип COVID-19 является еще более заразным и распространяется на 70 процентов быстрее, чем исходный штамм. За последние сутки число новых случаев заболевания в Британии составило более 35 тысяч, что обновило антирекорд с начала пандемии. Стремительное распространение новой мутации вируса привело к введению британским премьером Борисом Джонсоном четвертого уровня изоляции в Лондоне, на восток и юго-востоке Англии.

На этом фоне власти Германии закрыли авиасообщение с Британией с полуночи 21 декабря до 6 января 2021 года. Все пассажирские перевозки в Британию и из Британии должны прекратиться с начала недели, согласно Bild, в том числе на морском, автомобильном и железнодорожном маршрутах. Также будет опломбирован Евротоннель. Германское агентство печати DPA сообщает, что исключения могут применяться к грузовым рейсам. Представитель министерства внутренних дел Германии написал в Twitter, что федеральной полиции уже дано указание систематически проверять путешественников из Британии и Южной Африки. В ближайшее время в Европу также могут быть запрещены полеты из ЮАР, где в пятницу была обнаружена еще одна мутация коронавируса, при этом заражаются в основном молодые люди до 35 лет. Этот вирус, как и британский, распространяется в разы быстрее, чем исходный штамм, впервые выявленный в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила в воскресенье, что новый вариант вируса, аналогичный британскому, обнаружен в Нидерландах, Дании и Австралии. Пока неизвестно, могут ли противостоять этому "мутанту" вакцины, ранее разработанные с учетом исходного штамма.

Друг за другом страны-члены ЕС начали закрывать свое воздушное пространство для рейсов, следующих из Британии. Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Италия, Австрия, Франция и Ирландия уже объявили о подобных мерах. Запрет Франции также распространяется на всех британцев, прибывающих в страну автомобильным, воздушным, морским или железнодорожным транспортом. Ограничения Ирландии на полеты и паромы будут действовать в течение первых 48 часов, а затем будут рассмотрены на заседании кабинета министров во вторник. Болгария приостанавливает полеты в Британию и из Британии в полночь воскресенья до 31 января.