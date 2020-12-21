Вышел русский трейлер комедии Netflix "2020, тебе конец!"

Netflix представил официальный русский трейлер своей интригующей комедии "2020, тебе конец!"

Она снята в формате псевдодокументального кино и посвящён уходящему году со всеми его неприятностями. Актёры играют различных людей, рассказывающих о произошедшем в 2020-м, чего якобы нельзя было делать до конца года.

Премьера назначена на 27 декабря.

Проектом занимался создатель технофобской антиутопической антологии "Черное зеркало" Чарли Брукер

В ролях: Хью Грант, Сэмюэл Джексон, Лиза Кудроу (Фиби из "Друзей"; "Космические войска"), Кумэйл Нанджиани ("Али, рули!", "Удивительное путешествие доктора Дулиттла"), Джо Кири ("Очень странные дела") и другие.