Госдума приняла закон о восстановлении системы вытрезвителей

Создавать вытрезвители будут власти регионов, гласит новый закон, принять который предложила группа депутатов и сенаторов. И документ дает субъектам Федерации широкую свободу в части определения порядка оказания соответствующей помощи гражданам, рассказал председатель комитета ГД по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко. Он уточнил, что вытрезвители могут быть образованы как в форме бюджетных учреждений, так и на базе государственно-частного или муниципально-частного партнерства. Разрешается взимать плату за услуги с людей, попавших в эти учреждения. Но это будут решать именно регионы. По оценке Диденко, стоимость пребывания в вытрезвителе составит в среднем по стране 1,5 тыс. рублей за ночь, точная цена будет устанавливаться каждым субъектом РФ.

Один из авторов проекта, глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн заявил коллегам, что инициаторы не видят ничего дурного в том, чтобы с "клиентов" вытрезвителей брали разумную сумму. Предельную плату рассчитают в правительстве. Предполагается, что вытрезвители они будут создавать на базе органов здравоохранения.

Напомним, что систему вытрезвителей упразднили в 2011 году. И это, по данным авторов, имело плачевные последствия. По причинам алкогольного опьянения в стране ежегодно гибнет более 50 тысяч граждан, в том числе от переохлаждения на улицах - 8-10 тысяч человек. Кроме того, оказавшись на улице в беспомощном состоянии, такие лица нередко становятся жертвами противоправных посягательств, говорится в пояснительной записке. Еще одно следствие - рост "нетрезвой" преступности примерно на 35 процентов со времени отмены системы.

Правда, ряд регионов все же возродили вытрезвители, однако они действуют без правовых оснований. И авторы считают, что для их работы должны быть общие правила. Правом их определять, согласно закону, наделяется кабмин.

Еще один принятый Госдумой закон разрешает полицейским привозить в вытрезвители граждан без их согласия - предполагается, что достаточным основанием будет медицинское освидетельствование. Согласно новому закону, доставлять в такие учреждения граждан полицейские смогут "в порядке, установленном МВД России по согласованию с Минздравом России". Врач скорой помощи определит, в каком именно виде помощи нуждается человек, после чего примет решение, куда его нужно доставить. Если он, например, разбил голову, то его отвезут в больницу. А если он станет проявлять агрессию - то будет помещен в участок.

"Те, кто не рассчитал свои силы и, перебрав спиртного, утратил способность передвигаться и ориентироваться в пространстве, нередко становятся жертвами грабителей или просто замерзают на улице. Поэтому возвращение полиции когда-то уже имевшихся у нее функций - мера, в первую очередь гуманитарная и профилактическая", - пояснил один из авторов поправок, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.