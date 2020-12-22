Обновлены данные о скорости гиперзвуковой ракеты "Авангард"

Министерство обороны РФ опубликовало новые данные о скорости полета гиперзвукового блока ракетного комплекса "Авангард". По данным военных, он разгоняется до 28 Махов (скоростей звука - это примерно равно 7,5 километра в секунду).

Согласно документу под названием "Основные итоги деятельности Вооруженных сил РФ в 2012-2020 годах", на разной высоте от Земли показатель скорости "Авангарда" будет разный, так как воздух у поверхности плотнее, чем на высоте. РИА Новости отмечает, что у земной поверхности один Мах составляет 340 метров в секунду.

Напомним, ранее курирующий военно-промышленный блок вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщал, что на испытаниях "Авангард" набрал скорость около 27 Махов.

Стоит напомнить, что Российские войска стратегического назначения (РВСН) уже получили на вооружение 4 ракетных комплекса стратегического назначения "Авангард".

Первый полк, вооруженный ракетным комплексом "Авангард", заступил на боевое дежурство в Оренбургской ракетной дивизии в декабре 2019 года. Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу заявлял, что в Оренбургской ракетной дивизии подготовят инфраструктуру для развертывания еще двух "Авангардов".

В минувший понедельник на итоговой коллегии Минобороны президент РФ Владимир Путин рассказал о планах по переводу гиперзвукового комплекса "Авангард" с ракет "Стилет" на перспективные ракетные комплексы.

Накануне американское издание National Interest сообщило, что у США, как и любой другой страны мира, нет возможностей для перехвата российского гиперзвукового комплекса "Авангард".