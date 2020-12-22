Пассажиров рейсов из Британии в Нью-Йорк обяжут сдавать тест на COVID-19

Пассажиры, которые направляются из Великобритании в Нью-Йорк, будут обязаны предоставить отрицательный тест на COVID-19 перед вылетом. Со вторника, 22 декабря, это требование вводят компании British Airways и Delta, рассказал мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

Об обнаружении новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 власти Великобритании сообщили на минувших выходных. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что данный вариант коронавируса, распространяется быстрее и требует от населения еще большей осторожности. В стране веден режим жестких ограничений, пишет РИА Новости.

Правительства многих стран уже объявили о приостановке международного сообщения с Британией из-за ухудшения эпидобстановки с заболеваемостью. Накануне о таком решении сообщили и российские власти.