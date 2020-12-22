Новости

Минэкономразвития назвало самые популярные у россиян госуслуги 03:55
Пассажиров рейсов из Британии в Нью-Йорк обяжут сдавать тест на COVID-19 03:45
Россияне на фоне пандемии больше всего боятся потерять работу 03:30
Самая населенная провинция Канады ужесточит ограничения из-за COVID-19 03:12
Роспотребнадзор запретил продавать зеленый картофель и утиные яйца 02:55
Впервые с июля в Египте за сутки выявили больше 700 новых случаев COVID-19 02:18
Роспотребнадзор утвердил новые правила работы образовательных учреждений 01:34
Британская почта приостановила отправку писем и посылок в Европу 01:30
Посол рассказал, сколько российских военных находятся в ЦАР 00:40
В США ливийца обвинили в причастности к теракту над Локерби 00:37
США применят экспортные ограничения к 45 компаниям из России 00:26
Статую генерала Роберта Ли убрали из здания Капитолия 00:13
В ЕС выступили за возобновление ядерной сделки с Ираном 00:07
Джо Байден в прямом эфире сделал прививку от коронавируса 21.12.2020
В Москве скончался 71 пациент с коронавирусом 21.12.2020
Еврокомиссия разрешила использование вакцины Pfizer и BioNTech в ЕС 21.12.2020
IT-компаниям дали разъяснения по налоговым льготам в 2021 году 21.12.2020
Аварийные деревья будут фотографировать перед вырубкой 21.12.2020
Путин присвоил главе МЧС звание генерала армии 21.12.2020
Подготовка к 300-летию Российской академии наук начнется в 2021 году 21.12.2020
Европейские рынки акций упали на фоне сообщений о новом штамме коронавируса 21.12.2020
Скончался бывший вице-президент Чувашии Лев Кураков 21.12.2020
Путин сыграл в хоккей с мальчиком из Челябинска 21.12.2020
Путин поручил утвердить меры по снижению ущерба охраняемым территориям 21.12.2020
Суд признал экс-главу Серпуховского района Подмосковья виновным в коррупции 21.12.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 21 по 27 декабря
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 21 по 27 декабря
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
22.12.2020 03:45
Рубрика: В мире

Пассажиров рейсов из Британии в Нью-Йорк обяжут сдавать тест на COVID-19

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пассажиры, которые направляются из Великобритании в Нью-Йорк, будут обязаны предоставить отрицательный тест на COVID-19 перед вылетом. Со вторника, 22 декабря, это требование вводят компании British Airways и Delta, рассказал мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

В Нью-Йорке, несмотря на рост заболеваемости ковидом, открылись 850 школ

Об обнаружении новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 власти Великобритании сообщили на минувших выходных. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что данный вариант коронавируса, распространяется быстрее и требует от населения еще большей осторожности. В стране веден режим жестких ограничений, пишет РИА Новости.

Правительства многих стран уже объявили о приостановке международного сообщения с Британией из-за ухудшения эпидобстановки с заболеваемостью. Накануне о таком решении сообщили и российские власти.

В мире США В мире Европа Великобритания Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

США применят экспортные ограничения к 45 компаниям из России
Европейские рынки акций упали на фоне сообщений о новом штамме коронавируса
Роспотребнадзор утвердил новые правила работы образовательных учреждений
Россия приостановила авиасообщение с Великобританией
Джо Байден в прямом эфире сделал прививку от коронавируса
Составлен рейтинг стран Европы по расходам на еду
ВОЗ и ООН предупредили о риске инфицирования двух миллиардов человек