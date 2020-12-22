Работодатели могут сделать 31 декабря выходным днем

Последняя в этом году рабочая неделя будет сокращенной за счет того, что 31-е декабря выпадает на четверг. В Роструде напомнили правило - предпраздничный день сокращается на час.

"Руководители компаний могут сделать последний день уходящего года выходным для своих сотрудников. В этом случае надо заранее продумать вопрос оплаты этого дня и подкрепить решение соответствующим приказом", - со ссылкой на пресс-службу ведомства пишет "Коммерсант".

В Роструде напомнили, что отдых в праздничные дни оплачивается работнику работодателем, поэтому зарплаты из-за выходных уменьшаться не должны. Россияне будут отдыхать с 1-го января по 10-е января. Первый рабочий день нового года выпадает на понедельник, 11-е января. Некоторые регионы, как и прошлом году, объявили 31 декабря нерабочим днем.

Ранее сообщалось о том, что большинство россиян выступили против сокращения продолжительности новогодних каникул. Такого мнения придерживаются 59 процентов опрошенных и только трети респондентам эта идея импонирует. Интересно, что среди противников уменьшения дней зимнего отдыха больше женщин нежели мужчин - 62 против 56 процентов.