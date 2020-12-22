В Керчи завершена реставрация Митридатских лестниц

В Керчи завершена масштабная реставрация объекта культурного наследия Большой и Малой Митридатских лестниц, проводившаяся в рамках федеральной целевой программы развития полуострова. Об этом сообщил глава администрации города Сергей Бороздин.

- Сегодня в Керчи работает комиссия, принимающая объект в эксплуатацию, - рассказал Бороздин. - Ведется проверка соответствия проекту и техническим условиям. Все пуско-наладочные работы позади, объект подключен к городским сетям. Лестницы оснащены наружным и декоративным освещением.

Всего установлено более 600 осветительных приборов - 100 линейных светильников вмонтированы в плитку, 555 фонариков - в поручни, еще 30 фонарей венчают столбы. Подсветка работает в постоянном режиме.

Градоначальник уточнил, что, тем не менее, пока объект остается закрытым. Перед публичным открытием планируется провести благоустройство прилегающей территории, смонтировать систему видеонаблюдения и установить пункты охраны. Предположительно, прогуляться по лестницам можно будет в конце апреля - начале мая 2021.

Напомним, реставрация Митридатских лестниц началась в 2018 году компанией "Меандр", но из-за грубых просчетов и ошибок в проектной документации работы были приостановлены и возобновились только в конце 2019 года после одобрения уточненного проекта Главгосэкспертизой России. Второй контракт на ремонтно-реставрационные работы на Большой и Малой Митридатских лестницах был заключен на 651,64 миллиона рублей. В эту сумму был включен демонтаж разрушенных и усиление сохранившихся конструкций, реставрационные работы, монтаж декоративного освещения, прокладка водопровода и ливневой канализации, а также благоустройство и спасательно-археологические исследования в границах объекта.