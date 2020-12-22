СМИ: Тренер Жардим просит у "Спартака" шесть миллионов евро в год

Один из претендентов на пост главного тренера футбольного клуба "Спартак" Леонарду Жардим попросил зарплату в размере около шести миллионов евро в год.

По информации "Чемпионата", "Спартак" рассматривает кандидатуру 46-летнего Жардима, который ранее работал в "Монако". Примет ли условия португальского специалиста московский клуб, пока неизвестно.

После матча 18-го тура чемпионата России с "Зенитом", который состоялся 16 декабря и завершился поражением "красно-белых" со счетом 1:3, нынешний рулевой "Спартака" Доменико Тедеско объявил, что не будет продлять действующий контракт и покинет свой пост по его завершении летом. При этом, по неподтвержденным данным, "Спартак" намерен договориться с Тедеско о том, что тот покинет свой пост уже зимой.