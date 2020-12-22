За 48-летнюю "Копейку" без пробега попросили 750 тысяч рублей

В текущем году "Копейка" отметила 50-летний юбилей с момента начала серийного выпуска. В Сети активно стали появляться объявления о продаже уникальных экземпляров данной модели.

Только в ноябре на продажу выставляли сразу два дорогих образца - ВАЗ-2101 раннего выпуска и ВАЗ-2101 с комплектующими от Fiat 124.

Теперь за 750 000 рублей продаётся автомобиль 1972 года выпуска. Его особенностью является пробег, который составляет лишь 863 км. При этом одометр показывает 823 км. У этого ВАЗ-2101 было всего два владельца.

Фото: www.auto.ru

Автомобиль, окрашенный в серую эмаль, находится в идеальном состоянии и полностью исправен. В салоне кресла и дверные карты выполнены в красном цвете.

Судя по описанию в объявлении на сайте "Авто.ру", "Копейка" была куплена в подарок и прошла реставрацию. Машина хранилась в теплом паркинге.

Советский заднеприводный седан оснащается бензиновым двигателем объёмом 1,2 литра мощностью 64 л. с. Мотор работает в паре с 4-ступенчатой механической коробкой передач.