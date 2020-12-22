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22.12.2020 12:02
Рубрика: Российский автопром

За 48-летнюю "Копейку" без пробега попросили 750 тысяч рублей

Текст: Валерий Карташов
Фото: www.auto.ru Фото: www.auto.ru
Фото: www.auto.ru

В текущем году "Копейка" отметила 50-летний юбилей с момента начала серийного выпуска. В Сети активно стали появляться объявления о продаже уникальных экземпляров данной модели.

Фото: <a href="www.lada4x4.net" rel="nofollow" target="_blank">LADA 4x4 Нива Клуб</a>
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Только в ноябре на продажу выставляли сразу два дорогих образца - ВАЗ-2101 раннего выпуска и ВАЗ-2101 с комплектующими от Fiat 124.

Теперь за 750 000 рублей продаётся автомобиль 1972 года выпуска. Его особенностью является пробег, который составляет лишь 863 км. При этом одометр показывает 823 км. У этого ВАЗ-2101 было всего два владельца.

Фото: www.auto.ru

Автомобиль, окрашенный в серую эмаль, находится в идеальном состоянии и полностью исправен. В салоне кресла и дверные карты выполнены в красном цвете.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Судя по описанию в объявлении на сайте "Авто.ру", "Копейка" была куплена в подарок и прошла реставрацию. Машина хранилась в теплом паркинге.

Советский заднеприводный седан оснащается бензиновым двигателем объёмом 1,2 литра мощностью 64 л. с. Мотор работает в паре с 4-ступенчатой механической коробкой передач.

Фото: www.auto.ru
#Lada