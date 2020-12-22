Постановление губернатора Забайкальского края от 22 декабря 2020 года № 166 "О внесении изменений в некоторые постановления Губернатора Забайкальского края по вопросам ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Забайкальского края"

Постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые постановления Губернатора Забайкальского края по вопросам ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Забайкальского края.

2. Исполнительным органам государственной власти Забайкальского края во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края, средствами массовой информации обеспечить информирование населения о необходимости соблюдения при проведении новогодних, рождественских праздничных мероприятий требований и рекомендаций, указанных в постановлении Губернатора Забайкальского края от 8 апреля 2020 года № 30 "О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и комплексе ограничительных и иных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" (далее - постановление Губернатора Забайкальского края № 30).

3. Исполнительным органам государственной власти Забайкальского края во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края, Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Забайкальском крае, отраслевыми ассоциациями и союзами, иными объединениями предпринимателей обеспечить информирование организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальных предпринимателей о необходимости соблюдения при проведении новогодних, рождественских праздничных мероприятий требований и рекомендаций, указанных в постановлении Губернатора Забайкальского края № 30.

4. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Забайкальскому краю обеспечить информирование населения о необходимости соблюдения при проведении новогодних, рождественских праздничных мероприятий требований и рекомендаций, указанных в постановлении Губернатора Забайкальского края № 30, путем SMS-оповещений.

Исполняющий обязанности первого заместителя председателя Правительства Забайкальского края А.И.Кефер

Утверждены постановлением Губернатора Забайкальского края от 22 декабря 2020 года № 166

Изменения, которые вносятся в некоторые постановления Губернатора Забайкальского края по вопросам ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Забайкальского края

1. Внести в комплекс ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), утвержденный постановлением Губернатора Забайкальского края от 8 апреля 2020 года № 30 (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Забайкальского края от 10 апреля 2020 года № 33, от 17 апреля 2020 года № 38, от 23 апреля 2020 года № 42, от 30 апреля 2020 года № 44, от 6 мая 2020 года № 47, от 8 мая 2020 года № 49, от 13 мая 2020 года № 50, от 22 мая 2020 года № 58, от 12 июня 2020 года № 73, от 16 июня 2020 года № 77, от 1 июля 2020 года № 80, от 3 июля 2020 года № 81, от 7 июля 2020 года № 84, от 9 июля 2020 года № 85, от 9 июля 2020 года № 86, от 15 июля 2020 года № 87, от 16 июля 2020 года № 91, от 28 июля 2020 года № 101, от 26 августа 2020 года № 120, от 8 октября 2020 года № 131, от 22 октября 2020 года № 139, от 23 октября 2020 года № 140, от 5 ноября 2020 года № 146,от 6 ноября 2020 года № 147, от 6 ноября 2020 года № 148, от 13 ноября 2020 года № 150, от 18 ноября 2020 года № 152, от 27 ноября 2020 года № 155, от 4 декабря 2020 года № 156, от 9 декабря 2020 года № 161, от 16 декабря 2020 года № 165), следующие изменения:

1) дополнить пунктом 44 следующего содержания:

"44. Запретить с 23 декабря 2020 года до 15 января 2021 года включительно проведение зрелищно-развлекательных мероприятий (новогодних и рождественских праздничных мероприятий) - конкурсов, розыгрышей, концертов, шоу-программ, новогодних елок, праздничных выступлений, интерактивных групповых мероприятий и других аналогичных мероприятий, использование музыкальных систем типа "караоке", раздачу подарков и сувениров:

1) на предприятиях общественного питания;

2) на объектах оптовой и розничной торговли, в том числе в торговых центрах, торговых комплексах, на рынках;

3) в физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-центрах (фитнес-клубах), банях, саунах;

4) в санаторно-курортных организациях и учреждениях, стационарных оздоровительных учреждениях санаторного типа, санаториях, учреждениях социального обслуживания и здравоохранения, пансионатах, домах отдыха, азах отдыха, центрах отдыха, туристических базах, гостиницах, отелях, хостелах;

5) в зданиях, помещениях, в которых осуществляют деятельность организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальные предприниматели - для рабочих коллективов.".

2) пункт 6 признать утратившим силу.

2. Внести в постановление Губернатора Забайкальского края от 12 июня 2020 года № 74 "О некоторых мерах при организации торговли на территории города Читы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в наименовании слова "города Читы" заменить словами "Забайкальского края";

2) преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", на основании предложений Главного государственного санитарного врача по Забайкальскому краю от 8 июня 2020 года № 4439, от 3 декабря 2020 года № 9364 о реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки и выполнению требований санитарного законодательства, в целях снижения заболеваемости и предупреждения осложнений санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Забайкальского края постановляю:";

3) в пункте 2 слова "Установить с 00 часов 00 минут 13 июня 2020 года на территории города Читы" заменить словами "Установить с 00 часов 00 минут 23 декабря 2020 года на территории Забайкальского края";

4) подпункт 4 пункта 3 изложить в следующей редакции:

"4) обеспечить дистанцию между гражданами, включая работников объектов торговли, не менее 1,5 метра, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска.".

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