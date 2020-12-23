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23.12.2020 16:27
Рубрика: Происшествия

Мосгорсуд признал законным продление ареста Сергея Фургала

Текст: Иван Егоров
Как сообщила корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова, в столичном суде в среду, 23 декабря, прошли два заседания - одно касалось ареста имущества, а второе продления срока содержания по стражей экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. В итоге обе апелляционные жалобы защиты оставлены без удовлетворения, а решение Басманного суда Москвы - без изменения. Ранее районный суд продлил срок содержания под стражей в отношении Сергея Фургала до 9 марта 2021 года.

Что касается арестованного имущества, то речь идет о земельном участке площадью в четверть гектара и недостроенного дома в подмосковной Яхроме. По делу также арестованы более 3 млн рублей, более 3 тысяч долларов, наручные часы Фургала стоимостью больше миллиона рублей и два автомобиля Toyota Land Cruiser и Lexus. Были также арестованы находящиеся в банковской ячейке 400 тысяч долларов, принадлежащих Олесе Киреевой - племяннице бывшей супруги Фургала. При этом сам экс-губернатор заявил, что большая часть этих денег принадлежит его бывшей жене Ларисе Стародубовой, которая оплачивала из них учебу их сына Кирилла, коммунальные услуги и так далее.

В дело Фургала могут добавить новые эпизоды

Бывший губернатор Хабаровского края был задержан 9 июля в Хабаровске сотрудниками ФСБ и этапирован в Москву. Басманный суд арестовал его на два месяца и отправил в СИЗО "Лефортово". По данным следствия, Фургал причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей в 2004-2005 годах.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Московский городской суд Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Дальний Восток ЦФО Москва ДФО Хабаровский край Уголовное дело экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

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