Мосгорсуд признал законным продление ареста Сергея Фургала

Что касается арестованного имущества, то речь идет о земельном участке площадью в четверть гектара и недостроенного дома в подмосковной Яхроме. По делу также арестованы более 3 млн рублей, более 3 тысяч долларов, наручные часы Фургала стоимостью больше миллиона рублей и два автомобиля Toyota Land Cruiser и Lexus. Были также арестованы находящиеся в банковской ячейке 400 тысяч долларов, принадлежащих Олесе Киреевой - племяннице бывшей супруги Фургала. При этом сам экс-губернатор заявил, что большая часть этих денег принадлежит его бывшей жене Ларисе Стародубовой, которая оплачивала из них учебу их сына Кирилла, коммунальные услуги и так далее.

Бывший губернатор Хабаровского края был задержан 9 июля в Хабаровске сотрудниками ФСБ и этапирован в Москву. Басманный суд арестовал его на два месяца и отправил в СИЗО "Лефортово". По данным следствия, Фургал причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей в 2004-2005 годах.