В Приморье хирурги спасли тигренка от ампутации лапы

Новости

В районах Таиланда зафиксировано сильное загрязнение воздуха 07:11
В Израиле пройдут четвертые за два года досрочные парламентские выборы 06:59
Биолог: закрытие границ не сдержит распространение новых версий вируса 06:57
На Байкале произошло землетрясение магнитудой 3,1 06:53
Филиппины запретят авиарейсы из Великобритании 06:31
Врачи: Подарок может стать источником распространения COVID-19 06:26
В Южной Корее ограничили работу птицеферм 05:56
Байдену передадут аккаунт президента США в Twitter без подписчиков 05:26
Биолог оценила новый штамм коронавируса 05:04
В Хорватии из-за коронавируса запретили передвижение по стране 04:54
Трамп не подписал закон об экономической помощи во время пандемии 04:33
В Дании назвали дату начала работ по укладке "Северного потока-2" 04:23
В США пассажиры открыли дверь самолета и выпрыгнули из него на ходу 03:40
В Эквадоре обнаружены новые разновидности коронавируса 03:37
Новый очаг птичьего гриппа выявили на юго-западе Японии 03:21
В Катаре выделили спецотели для карантина прибывающих из Великобритании 03:01
Абу-Даби ослабит требования к иностранцам на фоне успехов в борьбе с COVID-19 02:53
Экстремальный холод придет на смену невероятному теплу в Сибири 02:29
В Крыму ответили на заявление Украины о водоснабжении полуострова 02:26
Вильфанд рассказал о снегопаде и морозе в европейской части России 02:22
Маск рассказал о предложении к Apple купить Tesla 01:49
Власти Греции запретили гуляния на Рождество и Новый год 01:44
Месси побил рекорд Пеле по голам за один клуб 01:42
На Кубе у туристов потребуют отрицательные тесты на COVID-19 01:09
"Фиорентина" в гостях разгромила "Ювентус" 01:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
Корреспондент "РГ" проверяет на себе вакцину от ковида
Корреспондент "РГ" проверяет на себе вакцину от ковида
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
23.12.2020 06:13
Рубрика: Общество

В Приморье хирурги спасли тигренка от ампутации лапы

Текст: Анна Бондаренко

В Приморье спасли раненого тигренка, изъятого из дикой природы. Травматологи провели две операции на поврежденной лапе, предотвратив ее ампутацию и обеспечив - впервые в мире для диких тигров - восстановление ее двигательной функции, сообщает пресс-служба АНО "Центр "Амурский тигр".

Тигренка нашли 22 ноября в лесу в одном из северных районов края. Сигнал об окровавленных следах хищника поступил от пограничников. Выехавшие на место оперативные и конфликтные группы охотнадзора Приморья нашли животное и привезли его в Центр реабилитации тигров и других редких животных в селе Алексеевка для оказания экстренной ветеринарной помощи. В ходе обследования у маленького хищника диагностировали травмы мягких тканей и несколько сложных переломов правой передней лапы, а также перелом кости плюсны на задней.

Фото: iStock
Спасенный в Приморье амурский тигр съел гулявшую в тайге корову

Первую операцию 28 ноября провели хирурги травматологического профиля из Владивостокской клинической больницы № 2 Никита Верещак и Андрей Продан при содействии ветеринаров. Специалисты вставили металлические спицы и пластины в поврежденную лапу, сшили мышцы и кожу. Операция длилась 4,5 часа. 20 декабря во время повторной операции часть спиц, которые устанавливали как временные, извлекли. Хирурги работали в в свои выходные дни.

"На сегодняшний день прооперированная конечность уже опороспособна. Пока рано давать прогнозы, но есть огромная надежда на полное восстановление функции лапы, ведь от этого зависит, сможет ли тигренок в будущем вернуться в дикую природу. Надеюсь, у него это получится", - рассказал хирург-травматолог Никита Верещак.

Как считают в охотнадзоре, тигренок пострадал от другого крупного хищника.

Ранее в 2015 и 2018 году специалисты пытались спасти тигров с подобными травмами, но, к сожалению, обстоятельства не позволяли им выживать.

По словам директора учреждения Виктора Кузьменко, аппетит у тигренка хороший, и он набрал 10 килограммов.

"Прогнозы по возможности возвращения в дикую природу можно будет делать не раньше, чем через полгода. Все будет зависеть от восстановления лапы и от результатов обязательных тестов на умение добывать себе пропитание и реакции на человека. Сделаем все возможное, чтобы шанс у тигренка появился", - пояснил он.

В свою очередь в Центре "Амурский тигр" обращают внимание на то, что российскими специалистами накоплен уникальный опыт реабилитации и возвращения в дикую природу тигров, попавших в трудную жизненную ситуацию. С 2013 года при поддержке Центра в дикую природу были успешно возвращены 6 тигров: Сайхан, Лазовка и Филиппа - в Еврейской автономной области, Павлик и Елена - в Амурской области, а также тигр Владик - на территории национального парка "Бикин" в Приморском крае.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Амурский тигр

Главное сегодня

В Дании назвали дату начала работ по укладке "Северного потока-2"
Биолог оценила новый штамм коронавируса
Орешкин возглавил совет директоров Первого канала
Попова: В России британский штамм коронавируса не обнаружен
Путин подписал закон о праве экс-президента на пожизненное сенаторство
Поисковые сервисы раскрыли планы россиян на Новый год
На какой день вырабатывается иммунитет к COVID-19 после вакцинации