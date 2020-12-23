В Приморье хирурги спасли тигренка от ампутации лапы

В Приморье спасли раненого тигренка, изъятого из дикой природы. Травматологи провели две операции на поврежденной лапе, предотвратив ее ампутацию и обеспечив - впервые в мире для диких тигров - восстановление ее двигательной функции, сообщает пресс-служба АНО "Центр "Амурский тигр".

Тигренка нашли 22 ноября в лесу в одном из северных районов края. Сигнал об окровавленных следах хищника поступил от пограничников. Выехавшие на место оперативные и конфликтные группы охотнадзора Приморья нашли животное и привезли его в Центр реабилитации тигров и других редких животных в селе Алексеевка для оказания экстренной ветеринарной помощи. В ходе обследования у маленького хищника диагностировали травмы мягких тканей и несколько сложных переломов правой передней лапы, а также перелом кости плюсны на задней.

Первую операцию 28 ноября провели хирурги травматологического профиля из Владивостокской клинической больницы № 2 Никита Верещак и Андрей Продан при содействии ветеринаров. Специалисты вставили металлические спицы и пластины в поврежденную лапу, сшили мышцы и кожу. Операция длилась 4,5 часа. 20 декабря во время повторной операции часть спиц, которые устанавливали как временные, извлекли. Хирурги работали в в свои выходные дни.

"На сегодняшний день прооперированная конечность уже опороспособна. Пока рано давать прогнозы, но есть огромная надежда на полное восстановление функции лапы, ведь от этого зависит, сможет ли тигренок в будущем вернуться в дикую природу. Надеюсь, у него это получится", - рассказал хирург-травматолог Никита Верещак.

Как считают в охотнадзоре, тигренок пострадал от другого крупного хищника.

Ранее в 2015 и 2018 году специалисты пытались спасти тигров с подобными травмами, но, к сожалению, обстоятельства не позволяли им выживать.

По словам директора учреждения Виктора Кузьменко, аппетит у тигренка хороший, и он набрал 10 килограммов.

"Прогнозы по возможности возвращения в дикую природу можно будет делать не раньше, чем через полгода. Все будет зависеть от восстановления лапы и от результатов обязательных тестов на умение добывать себе пропитание и реакции на человека. Сделаем все возможное, чтобы шанс у тигренка появился", - пояснил он.

В свою очередь в Центре "Амурский тигр" обращают внимание на то, что российскими специалистами накоплен уникальный опыт реабилитации и возвращения в дикую природу тигров, попавших в трудную жизненную ситуацию. С 2013 года при поддержке Центра в дикую природу были успешно возвращены 6 тигров: Сайхан, Лазовка и Филиппа - в Еврейской автономной области, Павлик и Елена - в Амурской области, а также тигр Владик - на территории национального парка "Бикин" в Приморском крае.