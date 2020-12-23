Volkswagen показал тизер нового кроссовера - конкурента Creta и Seltos

История модели Volkswagen Taigun началась в 2012 году, когда немцы представили неказистый субкомпактный "паркетник", который должен был стать новой моделью для южноамериканского рынка. В начале 2020 года Volkswagen представил ещё один Taigun, максимально непохожий на первую итерацию. И он почти готов выйти на рынок.

Volkswagen уже начал тизерную кампанию новинки. В первом ролике объясняют, что кроется за названием модели и какова её сущность: например, энергия таёжного леса.

Судя по видео, кроссовер не получит серьёзных отличий от предсерийной версии, показанной на Auto Expo 2020.

Известно, что Volkswagen Taigun создан на платформе MQB-A0 IN. Она проще и дешевле, чем глобальная модульная архитектура, и позволяет обеспечить высокую степень локализации производства. Напомним, что на этой же "тележке" базируется кроссовер Skoda - "одноклассник" Taigun, который выйдет на рынок в марте 2021 года. Сам же Taigun появится у дилеров марки во втором квартале.

Линейка силовых агрегатов у "близнецов" будет одинаковой: турбированные 1.0 и 1.5 TSI мощностью 110 и 150 л.с., знакомые по местным Rapid/Vento и Karoq/T-Roc. Трансмиссии - "механика" и 7-ступенчатый "робот" DSG.