Сильная аллергия проявилась у медработника в Нью-Йорке после прививки

После прививки от коронавируса у медработника в Нью-Йорке проявилась сильная аллергическая реакция. Понадобилась госпитализация, пишет газета Newsweek.

Место и время вакцинации не уточняется. Сейчас уже состояние пациента стабильное. Департамент здравоохранения и психической гигиены города Нью-Йорка рекомендовал медработникам наблюдать за реакцией организма пациентов на вакцину сразу после введения препарата в течение 15 минут. Если речь идет об аллергиках - до получаса, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что двум медработникам в американском штате Аляска понадобилась медицинская помощь после введения первой дозы вакцины от коронавируса компаний BioNTech и Pfizer. Специалисты национального института аллергии и инфекционных заболеваний США изучают возможные причины специфических реакций организма на препарат.

Напомним, 14 декабря в США началась вакцинация от SARS-CoV-2. В первую очередь прививают людей из группы риска: медицинских работников и постояльцев домов престарелых. Используют препарат, произведенный компаниями Pfizer и BioNTech.