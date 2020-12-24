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24.12.2020 10:12
Рубрика: Спорт

Журналисты назвали десятку спортсменов 2020 года - лауреатов "Серебряной лани"

Текст: Николай Долгополов (президент Федерации спортивных журналистов России)
Год тяжелый, сложный. И для спорта тоже. Сколько было надежд, потраченных нервов и сил. А сколько отмененных еще с марта турниров и чемпионатов. Пострадали представители и летних видов спорта, и зимних. Для некоторых спортсменов год, а в жизни профессионалов этих активных творческих лет не так уж много, оказался потерян. Но, к счастью, не для всех.
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Федерация спортивных журналистов России (ФСЖР) решила продолжить традицию и, опросив спортивных журналистов, назвать десятку лучших спортсменов, тренера и команду, которым будут вручены призы "Серебряной Лани-2020". Мы скрупулезно подсчитывали голоса, спортивный статистик Александр Любимов аккуратно записывал, за кого проголосовал каждый спортивный репортер.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Состав десятки лауреатов "Серебярной лани" необычен, как и год уходящий. Мы не позволяли себе никаких отходов от статистики, полностью отказались от натяжек, давили в душе чувство жалости к не до конца себя по понятным причинам проявившим. И, конечно, не сверяли результаты своего свободного опроса с другими, с официальными.

Вот десятка лауреатов "Серебряной Лани" в алфавитном порядке:

Войнова Анастасия - Шмелева Дарья (велоспорт)

Воронина Наталья (конькобежный спорт)

Катникова Екатерина (санный спорт)

Косторная Алена (фигурное катание)

Медведев Даниил (теннис)

Курохтин Константин (паралимпийский спорт - керлинг)

Поветкин Александр (бокс)

Репилов Роман (санный спорт)

Рублев Андрей (теннис)

Сидорова Анжелика (легкая атлетика)

Лучший тренер: Кузнецов Александр Анатольевич (велоспорт)

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Конечно, не всем так повезло, как конькобежцам, саночникам, фигуристам, теннисистам и велосипедистам, которые участвовали в крупных соревнованиях. Впервые в списке двое саночников, успевших победить на проведенном в Сочи чемпионате мира. И если золота Романа Репилова ждали, то успех Екатерины Катниковой - у наших женщин первый за последние 43 года. Наталья Воронина выиграла дистанцию 5000 метров на мировом первенстве. Трудно представить десятку лауреатов "Серебряной Лани" без фигуристов, вернее фигуристок. И снова в лучших чемпионка Европы Алена Косторная. Среди других соперниц по сборной ближе всего к ней оказалась Елизавета Туктамышева.

Фото: РИА Новости
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Среди лауреатов, представляющие летние виды спорта, с самого начала опроса в лидеры вышел отлично выступавший весь сезон Андрей Рублев. А на финише в десятку ворвался и первый с 2009 года российский чемпион АТР Даниил Медведев. Второй год подряд в лауреатах велосипедистка Дарья Шмелева. На этот раз вместе с Анастасией Войновой. Анжелика Сидорова, несмотря на все немыслимые препоны, заняла вторую строку мировом списке лучших прыгуний с шестом. Боксер Александр Поветкин был в лауреатах еще в 2004-м - после успеха на Олимпиаде-2004. И вот в 41 год - возвращение.

По представлению Паралимпийского комитета России мы всегда вручаем "Серебряную Лань" паралимпийцу - на этот раз Константину Курохтину.

В споре за титул лучшего тренера не нашлось конкурентов у старейшины нашего велоспорта Александра Анатольевича Кузнецова, а лучшей командой названа шахматная сборная России.

ФСЖР во чтобы то ни стало постарается не отойти и от другой традиции: вручить лауреатам "Серебряные Лани" в присутствии журналистов в Большом зале ОКР. Понятно, не от нас зависит, когда это произойдет. Но произойдет обязательно.

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