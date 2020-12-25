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25.12.2020 13:21
Рубрика: Легковые авто

Haval запатентовал в России новое поколение кроссовера H6

Текст: Константин Руссов
Фото: Роспатент Фото: Роспатент
Фото: Роспатент

Компания Great Wall, являющейся материнской для бренда Haval, получила патенты на третье поколение кроссовера H6. Соответствующие изображения были опубликованы в базе Федерального института промышленной собственности.

Фото: скриншот с youtube.com
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Напомним, что в России до недавнего времени было представлено первое поколение Haval H6, второго так и не появилось, но патенты вселяют надежду, что будет продаваться третье, представленное летом уходящего года.

"Тележка" конструктивно Haval H6 осталась прежней, но кроссовер стал больше и при этом легче. Например, колёсная база выросла на 58 мм - до 2738 мм, а длина - до 4653 мм (+ 53 мм).

В Китае кроссовер H6 предлагается с бензиновым двигателем объёмом 1.5 мощностью 169 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями. Привод - передний, но платформа допускает установку подключаемого 4х4.

Если третий Haval H6 доберётся до России, и предпосылки к этому есть, то он будет конкурировать с Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, а также заступит на территорию среднеразмерных SUV, таких как Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail, Chery Tiggo 8.

Фото: Роспатент
#Haval