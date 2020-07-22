Новые Haval H6 и Big Dog сфотографировали за пару дней до премьеры

24 июля в китайском Чэнду открывается автосалон, на котором Haval представит третье поколение H6 и новый кроссовер Big Dog.

По обеим моделям уже есть большой пул информации. Новый Haval H6 стал больше и предоставит пассажирам больше свободного места для ног благодаря увеличившейся на 58 мм колёсной базе.

Фото: www.autohome.com.cn

H6 получит мультимедиа диагональю 12.3 дюйма с поддержкой сетей 5G и функцией беспроводного обновления - такую же, как на F7 и F7x нового модельного года, 10-дюймовый проекционный дисплей на лобовое стекло, панорамный люк с электроприводом.

Haval H6. Фото: www.autohome.com.cn

Haval H6 предложат с 1.5-литровым мотором мощностью 169 л.с. и 224-сильным двигателем с отдачей 224 л.с. Оба агрегатируются 7-ступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями. Привод - передний и полный.

Фото: www.autohome.com.cn

Вместе с H6 на подмостки автосалона в Чэнду выйдет Haval Big Dog. Предполагается, что эти две модели имеют одинаковую платформу. На это косвенно указывает размер колёсной базы: он у кроссоверов одинаковый и составляет 2738 мм.

Моторная гамма у "Эйч-шестого" и "Большой собаки" тоже одинаковая. Правда, на первых порах Big Dog получит только 169-сильную "турбочетвёрку", 2-литровый агрегат он примерит позднее. Система полного привода с шестью режимами движения и опциональной блокировкой дифференциала для модели предусмотрена.