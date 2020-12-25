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25.12.2020 13:33
Рубрика: Российский автопром

Получит ли Lada Vesta турбированный мотор от Renault Arkana

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

В различных тематических группах и на сайтах, посвящённых Lada, появилась информация о том, что рестайлинговая Lada Vesta, производство которой запланировано на лето 2021 года, получит турбированный мотор и новую коробку передач.

Фото: Пресс-служба губернатора Самарской области/ РИА Новости
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Очевидно, что в качестве нового мотора для Lada Vesta обозначен H5Ht объёмом 1.3 литра и мощностью 150 л.с., разработанный Renault-Nissan совместно с Daimler. Россияне знают его по гамме Kaptur и Arkana. Пару ему должна составить 6-ступенчатая "механика" Renault. Некоторые ресурсы растиражировали информацию о том, что производство турбированного двигателя локализуют на АвтоВАЗе.

Ещё одна "ласточка" обновления силового агрегата Lada Vesta появилась от пользователя Лада.онлайн: он прислал скриншот страницы с каталога запчастей для семейства моделей, в котором фигурирует 6-ступенчатая МКП (BVM6).

При этом информацию об обновлении каталога деталей для Lada Vesta официальные дилерские центры не подтвердили. Также они сообщили Лада.онлайн, что завод не проводил обучения в рамках ознакомления с новыми агрегатами.

Но при этом нельзя забывать, что у АвтоВАЗа есть обязательства перед Минпромторгом в рамках подписанного в начале 2019 года специнвестконтракта (СПИК), и в их числе выпуск новых двухпедальной трансмиссии и двигателя (газомоторного в том числе), локализация глобальных платформ и, само собой, обновление модельного ряда. Может, и в этом случае дым появился не в отсутствии огня?

#Lada