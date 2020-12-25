Семья убитой аспирантки решила не обжаловать приговор историку Соколову

Близкие Анастасии Ещенко не будут обжаловать приговор Октябрьского районного суда Петербурга историку Олегу Соколову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката семьи потерпевших Александру Бакшееву.

Напомним, Анастасия Ещенко была расстреляна, ее тело историк Олег Соколов расчленил и по частям выбросил в реку Мойку. Мать Анастасии попала в больницу после похорон дочери и начала следственных действий - такое сильное горе она пережила.

Изначально семья Ещенко отказалась от всех имущественных требований к Соколову, гражданский иск не заявлялся. Сторона защиты потерпевших объясняла это тем, что никакие деньги не могут вернуть девушку и близким погибшей от Соколова ничего не надо.

Родители Анастасии нашли в себе силы поговорить со следователями, но в судебном процессе они не участвовали. В стадии судебного следствия в Октябрьском районном суде Петербурга выступал брат девушки.

Но на оглашение приговора родители приехали. Они без эмоций выслушали вердикт суда, Соколова приговорили к 12,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.