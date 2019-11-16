На Кубани мать убитой аспирантки попала в больницу после похорон дочери

Подполковник полиции Галина Ещенко, мать жестоко убитой в Петербурге аспирантки, попала в больницу после похорон дочери. Женщине стало плохо на кладбище.

Эту информацию корреспонденту "РГ" подтвердил начальник райотдела МВД по Калининскому району Александр Марченко. По его словам, в лечебном учреждении женщине оказали помощь, после чего ее отвезли домой.

"Такое горе, а тут еще корреспонденты ее атаковали вопросами. Разве возможно это выдержать", - сказал Марченко.

Как сообщалось ранее, в субботу жители кубанской станицы Старовеличковской простились со своей землячкой Анастасией Ещенко. Ее тело накануне родные привезли из Санкт-Петербурга в закрытом гробу. Отпевание прошло в Свято-Троицком храме станицы.

После отпевания траурная процессия направилась на местное кладбище. Речей никто не произносил. Жители станицы до сих пор находятся в шоке от случившегося.

Напомним, Анастасия Ещенко погибла в Петербурге в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, 64-летний историк Олег Соколов четыре раза выстрелил в девушку, а на следующий день по частям выбросил тело погибшей в Мойку. Ученый упал в воду, когда пытался избавиться от тела.

11 ноября суд арестовал Соколова. Свою вину в убийстве мужчина признал. Накануне он был переведен из изолятора временного содержания в СИЗО.