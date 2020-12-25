Вызывавший осадки самолет Росгидромета досрочно покинул Крым

Самолет-метеолаборатория Росгидромета Як-42Д, который в конце сентября - начале октября 2020 года совершал полеты над Крымом для искусственного вызова осадков, не смог полностью выполнить контракт стоимостью 25,5 миллиона рублей. Причина - отсутствие над полуостровом насыщенных влагой облаков, необходимых для активного воздействия реагентами. Об этом сообщил председатель Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль.

Перед началом работ власти проавансировали работу самолета-лаборатории в сумме 11,4 миллиона рублей. По условиям контракта до 15 декабря Як-42 должен был налетать над полуостровом 25 часов и увеличить объем выпавших осадков на треть. Для провоцирования дождя применялись два средства воздействия - это пиропатроны с йодистым серебром и хладагент - жидкий азот. Но подходящих для таких полетов дней было всего несколько.

- При благоприятных погодных условиях, которые наблюдались на полуострове с 29 сентября по 2 октября, самолет совершал полеты по предоставленной нами карте - это площадь водозаборов водохранилищ, обеспечивающих водой Симферополь, а также Белогорское и Тайганское водохранилища. И в эти дни удалось увеличить осадки на 22 процента, что позволило восполнить русловый сток, но притоки в водохранилища были незначительными, - пояснил в эфире "Радио "Крым" председатель Госкомводхоза Игорь Вайль. - Далее, изучив материалы нашего гидрометцентра, специалисты метеолаборатории пришли к выводу, что над Крымом больше не было тех облаков, которые можно использовать для вызова осадков. Поэтому я доложил главе республики о результатах анализа, и было принято решение расторгнуть контракт по соглашению сторон, потому что было бессмысленно держать деньги на счету, и они были возвращены в бюджет Республики Крым.

Сейчас, по словам Вайля, в трех водохранилищах Симферополя - Аянском, Симферопольском и Партизанском - осталось всего 4,5 миллиона кубометров воды. И большая часть ресурса сейчас подается в столицу Крыма из подземных артезианских источников.

Напомним, сейчас Симферополь получает из подземных скважин ежедневно около 70 тысяч кубометров воды, а к апрелю этот объем увеличится до 110 тысяч кубов. В начале 2021 года начнется строительство первой опреснительной установки производительностью 20 тысяч кубометров в сутки в поселке Фрунзе Сакского района.