РФПИ возобновит экспорт препарата "Авифавир"

Поставки за рубеж выпускаемого в России препарата для лечения коронавирусной инфекции "Авифавир" будут возобновлены в перспективе, об этом заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

В середине октября экспорт "Авифавира" был приостановлен в связи с высоким спросом в России.

"Последние два месяца мы поставляем только на территорию России, и в дальнейшем, когда мы нарастим объемы и в России будет больше этого препарата, мы возобновим поставки за рубеж", - пояснил Дмитриев в эфире "Россия 24".

Одновременно с "Авифавиром" был остановлен экспорт и другого аналогичного лекарства - "Арепливир" (действующее вещество обоих препаратов - фавипиравир впервые было синтезировано в Японии, препарат применялся для лечения тяжелых форм гриппа). Производитель "Арепливира" компания "Промомед" также сослалась на необходимость обеспечить собственные нужды в лекарстве, отметив, что выполнила только разовые поставки в страны ближнего зарубежья.

"Авифавир" и "Арепливир" одобрены Минздравом для лечения легких форм COVID-19, в том числе в амбулаторных условиях.

В октябре препараты были внесены в список жизненно необходимых и важнейших, то есть государство зарегистрировало предельную отпускную цену на них.