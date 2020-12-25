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25.12.2020 17:02
Рубрика: Экономика

РФПИ возобновит экспорт препарата "Авифавир"

Текст: Ирина Невинная

Поставки за рубеж выпускаемого в России препарата для лечения коронавирусной инфекции "Авифавир" будут возобновлены в перспективе, об этом заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

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В середине октября экспорт "Авифавира" был приостановлен в связи с высоким спросом в России.

"Последние два месяца мы поставляем только на территорию России, и в дальнейшем, когда мы нарастим объемы и в России будет больше этого препарата, мы возобновим поставки за рубеж", - пояснил Дмитриев в эфире "Россия 24".

Одновременно с "Авифавиром" был остановлен экспорт и другого аналогичного лекарства - "Арепливир" (действующее вещество обоих препаратов - фавипиравир впервые было синтезировано в Японии, препарат применялся для лечения тяжелых форм гриппа). Производитель "Арепливира" компания "Промомед" также сослалась на необходимость обеспечить собственные нужды в лекарстве, отметив, что выполнила только разовые поставки в страны ближнего зарубежья.

"Авифавир" и "Арепливир" одобрены Минздравом для лечения легких форм COVID-19, в том числе в амбулаторных условиях.

Фото: iStock
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В октябре препараты были внесены в список жизненно необходимых и важнейших, то есть государство зарегистрировало предельную отпускную цену на них.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Госфонды и контрольные органы Российский фонд прямых инвестиций

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