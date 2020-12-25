Toyota представила электрокар для города меньше "Кама-1"

Компания Toyota сообщила о начале производства ограниченного количества субкомпактного городского электрокара C + pod. Пока его могут купить органы власти и корпоративные организации, которые нацелены на популяризацию автомобилей BEV.

Toyota C + pod имеет длину всего 2490 мм, ширина электрокара составляет 1290 мм, высота - 1550 мм, размер колёсной базы - 1780 мм. В электрокар поместятся только два человека: водитель и пассажир; есть небольшой багажник, рассчитанный на пару сумок из супермаркета.

В Toyota главными козырями C + pod наравне с экологичностью считают минимальный радиус разворота - 3.9 метра - и манёвренность, которая жизненно необходима на тесных парковках больших городов.

Двигатель расположен в задней части автомобиля. Его номинальная мощностью составляет всего 2,6 кВт (3,5 л.с.), максимальная - 9,2 кВт (примерно 12,5 л.с.). Пиковый крутящий момент достигает 56 Нм.

Фото: Пресс-служба Toyota.

Энергия запасается в литий-ионной аккумуляторной батареи ёмкостью 9,06 кВт∙ч, чего должно хватить на 150 км пробега без подзарядки по циклу WLTP. Пополнение запасов происходит от 5 до 16 часов в зависимости от мощности и силы тока. C + pod оснащён системой обеспечения энергией: то есть во время перебоев с электричеством машина может выступать в роли поставщика электричества для домашних нужд.

Цена Toyota C + pod начинается от 1 650 000 йен (примерно 1.2 млн рублей).

Если проект будет иметь успех, C + pod частные клиенты смогут купить к 2022 году.

В России есть как минимум два проекта, миссия которых схожа с электрокаром Toyota: Zetta и недавно представленный "Кама-1".