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26.12.2020 15:44
Рубрика: Общество

Дмитрий Рогозин назвал глобальные цели России в космосе

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин перечислил цели развития космонавтики в России.

"Экспансия человечества в космосе, а также использование результатов космической деятельности для обеспечения стратегической обороны страны, роста качества жизни народа, развития прорывных технологий и проведения фундаментальных научных исследований происхождения Земли и Вселенной", - написал Рогозин на своей странице в Twitter. Он сделал это в ответ на вопрос подписчика, который, говоря об американской компании Space X, написал, что у той есть "четкая цель - попасть на Марс". Пользователь спросил Рогозина, к чему стремится "Роскосмос".

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
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Ранее глава "Роскосмоса" назвал американские санкции против предприятий ракетно-космической отрасли России незаконными и глупыми. Он направил руководителю НАСА Джиму Брайденстайну письмо, касающееся санкций против предприятий госкорпорации.

Напомним также, что основатель SpaceX Илон Маск по-русски отреагировал на поздравление главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина с успешным полетом корабля Crew Dragon.

"Спасибо, сэр", - написал Маск в Twitter. Он также отметил, что рассчитывает на "взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество".

Рогозин также заявлял, что лунная гонка между космическими державами мира, в том числе между Россией и США, доходит до определенного предела, после чего становится бессмысленной.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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