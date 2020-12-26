Раскрыта главная опасность британского штамма коронавируса

Ученые Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины выяснили, что новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 может привести к увеличению числа госпитализаций и смертей от COVID-19 в 2021 году.

Релиз об этом размещен на сайте Medical Xpress. Там отмечается, что мутировавший штамм коронавируса, распространяющийся в Великобритании, в среднем на 56 процентов более заразен, чем первоначальная версия. В то же время пока так и не ясно, насколько все-таки смертоносен новый штамм.

"Тем не менее увеличение трансмиссивности, вероятно, приведет к значительному росту заболеваемости, причем госпитализации и смертность от COVID-19, по прогнозам, достигнут более высоких уровней в 2021 году, чем наблюдались в 2020 году, даже если региональные многоуровневые ограничения будут сохранены," - отмечают ученые.

Директор научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что российская вакцина "Спутник V" будет защищать от британского штамма коронавируса. Он подчеркнул, что обнаруженная в Соединенном Королевстве мутация затрагивает лишь небольшую точку на поверхности белка вируса. "Да, безусловно, вакцина будет защищать от этой мутации", - пояснил он. Ученый уточнил, что российский препарат создает иммунитет ко всему спайк-белку коронавируса.