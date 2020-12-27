Эксперты оценили сроки завершения строительства "Северного потока-2"

Эксперты оценили примерные сроки окончания строительства проекта "Северный поток-2". Мощность двух его линий составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод прокладывается по дну Балтийского моря из России в Германию.

"В декабре этого года "Фортуна" достроит участок газопровода в немецкой акватории. После к работам подключится "Академик Черский". Он будет прокладывать трубы в датской акватории", цитируют "Известия" эксперта Финансового университета при правительстве Игоря Юшкова.

Он отметил, что датской акватории, скорее всего, будут работать два трубоукладчика. В этом случае пройти участок они смогут за два месяца. Если будет задействовано только одно судно, эту часть "Северного потока-2" достроят за четыре-пять месяцев. По мнению директора по исследованиям VYGON Consulting Марии Беловой, проект завершат в середине 2021 года.

Напомним, санкции против "Северного потока - 2" включили в оборонный бюджет США, который одобрил американский конгресс. Трамп наложил вето на этот документ, однако конгрессмены, вероятно, смогут его преодолеть. Голосование по этому вопросу в Палате представителей пройдет в понедельник, 28 декабря. Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российского газопровода.

Ранее сообщалось, что с 15 января 2021 года трубоукладочная баржа "Фортуна" начнет работы по укладке "Северного потока-2" в исключительной экономической зоне Дании. Работы будут вестись по двум параллельным веткам газопровода. Трубоукладчику будут помогать российские суда "Мурман", "Балтийский исследователь" и другие.