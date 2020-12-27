Новости

Вирусолог назвал главную особенность нового штамма коронавируса 05:29
Эксперты оценили сроки завершения строительства "Северного потока-2" 04:46
Путин поблагодарил сотрудников МЧС за результативную работу в 2020 году 03:20
В Аргентине назвали дату начала вакцинации "Спутником V" 02:55
В Чехии резко ужесточили ограничения из-за коронавируса 02:30
В Канаде выявили первые два случая заражения новым штаммом коронавируса 02:10
Аномально теплая новогодняя ночь ждет жителей центра европейской России 01:50
Эксперты рассказали, как хакеры могут взломать новогоднюю елку 00:42
Глава ВОЗ заявил о высокой вероятности новых пандемий после COVID 00:04
В Помпеях обнаружили "лавку уличной еды" с остатками продуктов 26.12.2020
Трамп дал негативную оценку карантину против коронавируса 26.12.2020
В Москве скончались 73 пациента с коронавирусом 26.12.2020
В США полиция установила личность взрывника из Нэшвилла 26.12.2020
В Вооруженных силах вылечились от COVID почти 23,5 тысячи военнослужащих 26.12.2020
Лавров раскритиковал запрет на посещение спортивных состязаний 26.12.2020
Илья Ковальчук продолжит карьеру в "Авангарде" 26.12.2020
Московский зоопарк объявил о новогодней акции 26.12.2020
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 80 миллионов 26.12.2020
Москвичей призвали заранее планировать поездки в центр города 26.12.2020
Названы требующие вызова врача редкие симптомы коронавируса 26.12.2020
Трусова призналась, что выступала на ЧР с травмой 26.12.2020
Из-за непогоды самолет Уфа-Волгоград ушел на запасной аэродром 26.12.2020
Этери Тутберидзе не смогла сдержать слез после победы Щербаковой 26.12.2020
Белорусские пловцы показали высокие результаты на Кубке Сальникова 26.12.2020
Глава правительства Крыма заболел коронавирусом 26.12.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Роструд: В 2021 году россиян ждут семь коротких рабочих недель
Роструд: В 2021 году россиян ждут семь коротких рабочих недель
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
27.12.2020 04:46
Рубрика: Экономика

Эксперты оценили сроки завершения строительства "Северного потока-2"

Эксперты оценили примерные сроки окончания строительства проекта "Северный поток-2". Мощность двух его линий составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод прокладывается по дну Балтийского моря из России в Германию.

Глава комитета Бундестага: США не должны решать судьбу "Северного потока-2"

"В декабре этого года "Фортуна" достроит участок газопровода в немецкой акватории. После к работам подключится "Академик Черский". Он будет прокладывать трубы в датской акватории", цитируют "Известия" эксперта Финансового университета при правительстве Игоря Юшкова.

Он отметил, что датской акватории, скорее всего, будут работать два трубоукладчика. В этом случае пройти участок они смогут за два месяца. Если будет задействовано только одно судно, эту часть "Северного потока-2" достроят за четыре-пять месяцев. По мнению директора по исследованиям VYGON Consulting Марии Беловой, проект завершат в середине 2021 года.

Напомним, санкции против "Северного потока - 2" включили в оборонный бюджет США, который одобрил американский конгресс. Трамп наложил вето на этот документ, однако конгрессмены, вероятно, смогут его преодолеть. Голосование по этому вопросу в Палате представителей пройдет в понедельник, 28 декабря. Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российского газопровода.

Ранее сообщалось, что с 15 января 2021 года трубоукладочная баржа "Фортуна" начнет работы по укладке "Северного потока-2" в исключительной экономической зоне Дании. Работы будут вестись по двум параллельным веткам газопровода. Трубоукладчику будут помогать российские суда "Мурман", "Балтийский исследователь" и другие.

Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"

Главное сегодня

В Аргентине назвали дату начала вакцинации "Спутником V"
МИД пошутил в ответ на письмо посла США Санта-Клаусу
В ОАК оценили оборудование, пропавшее с "самолета Судного дня"
ФСБ опубликовала видео задержания боевиков в Дагестане
В США выявили первый случай аллергической реакции на вакцину Moderna
В Роспотребнадзоре напомнили правила покупки сладостей
Эксперты назвали топ-8 перспективных профессий будущего