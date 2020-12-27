Вирусолог назвал главную особенность нового штамма коронавируса

О свойствах нового штамма коронавируса рассказал доктор медицинских наук, вирусолог НИЦЭМ имени Гамалеи Виктор Зуев. Он отметил, что британские ученые не привели доказательство того, что данный вариант более смертоносен или приводит к более тяжелому течению заболевания.

"Болезнетворность и антигенные свойства вируса не изменились, а потому имеющиеся вакцины эффективны против него. Особенность только в большей заразности. Появления нового штамма не стоит бояться, необходимо лишь соблюдать меры профилактики: пользоваться масками и перчатками, соблюдать социальную дистанцию", - цитирует эксперта РЕН ТВ.

В России не зафиксирован британский штамм коронавируса, из-за которого десятки стран уже закрыли сообщение с Великобританией, об этом ранее говорила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ведомство держит ситуацию с новым штаммом болезни на контроле. При этом главный санитарный врач страны отметила, что российские вакцины сохраняют свою эффективность против мутировавших штаммов.

По словам Поповой, меры профилактики коронавируса позволили снизить заболеваемость другими острыми респираторными заболеваниями в России в этом году почти в три раза.