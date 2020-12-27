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27.12.2020 05:29
Рубрика: Общество

Вирусолог назвал главную особенность нового штамма коронавируса

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

О свойствах нового штамма коронавируса рассказал доктор медицинских наук, вирусолог НИЦЭМ имени Гамалеи Виктор Зуев. Он отметил, что британские ученые не привели доказательство того, что данный вариант более смертоносен или приводит к более тяжелому течению заболевания.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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"Болезнетворность и антигенные свойства вируса не изменились, а потому имеющиеся вакцины эффективны против него. Особенность только в большей заразности. Появления нового штамма не стоит бояться, необходимо лишь соблюдать меры профилактики: пользоваться масками и перчатками, соблюдать социальную дистанцию", - цитирует эксперта РЕН ТВ.

В России не зафиксирован британский штамм коронавируса, из-за которого десятки стран уже закрыли сообщение с Великобританией, об этом ранее говорила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ведомство держит ситуацию с новым штаммом болезни на контроле. При этом главный санитарный врач страны отметила, что российские вакцины сохраняют свою эффективность против мутировавших штаммов.

По словам Поповой, меры профилактики коронавируса позволили снизить заболеваемость другими острыми респираторными заболеваниями в России в этом году почти в три раза.

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