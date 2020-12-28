Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
28.12.2020 16:06
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ ушел на каникулы. Производство автомобилей приостановлено

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

С 28 декабря 2020 года все заводы Группы АвтоВАЗ приостановили производство автомобилей в связи с началом корпоративного отпуска, вторая часть которого традиционно запланирована на летний период.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Получит ли Lada Vesta турбированный мотор от Renault Arkana

Возобновление производства автомобилей состоится 11 января 2021 года. В компании отметили, что дефицита новых машин на дилерских складах не возникнет: было выпущено достаточное количество, которого хватит для удовлетворения потребительского спроса.

На заводе АвтоВАЗ в Тольятти выпускается практически весь модельный ряд автомобили Lada, Renault Logan, Sandero и Sandero Stepway. До недавнего времени здесь также собирали Datsun.

Обновлённый Lada Niva выпускают также в Тольятти - на АО "Лада Запад Тольятти" (бывший GM-AvtoVAZ), седаны и универсалы Lada Vesta сходят с конвейера "Lada Ижевск".

#Lada