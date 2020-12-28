АвтоВАЗ ушел на каникулы. Производство автомобилей приостановлено

С 28 декабря 2020 года все заводы Группы АвтоВАЗ приостановили производство автомобилей в связи с началом корпоративного отпуска, вторая часть которого традиционно запланирована на летний период.

Возобновление производства автомобилей состоится 11 января 2021 года. В компании отметили, что дефицита новых машин на дилерских складах не возникнет: было выпущено достаточное количество, которого хватит для удовлетворения потребительского спроса.

На заводе АвтоВАЗ в Тольятти выпускается практически весь модельный ряд автомобили Lada, Renault Logan, Sandero и Sandero Stepway. До недавнего времени здесь также собирали Datsun.

Обновлённый Lada Niva выпускают также в Тольятти - на АО "Лада Запад Тольятти" (бывший GM-AvtoVAZ), седаны и универсалы Lada Vesta сходят с конвейера "Lada Ижевск".