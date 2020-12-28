Биолог заявила о повторных заражениях из-за нового штамма коронавируса

Антитела, появившиеся в крови переболевших COVID-19 во время первой волны коронавируса, могут не защитить от нового штамма SARS-CoV-2.

"Кому как повезет", - заявила Анча Баранова, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, добавив, что новые мутации коронавируса не сделают вакцины бесполезными, а могут лишь немного снизить их эффективность - с 99 до 91 процента, например. "Может потребоваться ежегодная ревакцинация. И это самое плохое, что может быть с нами", - цитирует Баранову РИА Новости.

Ранее глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российский препарат "Спутник V" будет защищать и от нового штамма коронавируса, обнаруженного недавно в Великобритании. По словам ученого, мутация затронула лишь небольшую точку на поверхности белка вируса, а вакцина создает иммунитет ко всему S-белку.