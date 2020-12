Названы самые важные игры в 2020 году

Сайт-агрегатор рецензий OpenCritic учредил собственный "Зал славы видеоигр", куда включил самые важные релизы в игровой индустрии за 2020 год.

Наибольшее количество баллов (94) получила Hades от независимой студии Supergiant Games. На второй строчке The Last of Us Part II от Naughty Dog, а третье место делят Half-Life: Alyx, Demon's Souls (Remake) и Microsoft Flight Simulator.

Многострадальной Cyberpunk 2077, недавно признанной игрой с самой красивой графикой, в этом рейтинге места не нашлось.

Целиком список выглядит следующим образом:

- Hades

- The Last of Us Part II

- Half-Life: Alyx

- Demon's Souls (2020 Remake)

- Microsoft Flight Simulator

- Crusader Kings III

- Ori and the Will of the Wisps

- Animal Crossing: New Horizons

- Dreams

- DOOM Eternal

- Legends of Runeterra

- Until You Fall