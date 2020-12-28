Ростуризм рекомендовал маршруты для зимних автопутешествий

Ростуризм подготовил наиболее интересные автомобильные маршруты, которые позволят с учетом мер безопасности хорошо отдохнуть во время новогодних каникул, сообщили в ведомстве.

Как отметили в Ростуризме, автомобильные путешествия стали трендом этого сезона. В число рекомендованных направлений автопутешествий вошел знаменитый маршрут "Золотое кольцо". Во время этого путешествия по древнерусским городам можно остановиться в гостиницах или выбрать короткие поездки в один из городов маршрута и провести там несколько дней. Например, это могут быть города Владимир, Суздаль, Ярославль и города Ярославской области - Ростов, Мышкин, Углич, Рыбинск, который превратился сегодня в настоящий музей под открытым небом. Также стоит отметить Иваново и такие исторические города Ивановской области, как Елец или Плес, где и зимой можно оказаться в атмосфере русской старины и отдохнуть от суеты большого города.

Кроме того, из Москвы можно отправиться в Калужскую и Тульскую области. Тульскому кремлю в этом году исполняется 500 лет, а Калуга названа столицей Нового, 2021, года - хороший повод для насыщенного зимнего автомобильного путешествия всей семьей, заметили в Ростуризме. В Тверской области можно познакомиться с историческими городами Торжок, Тверь, зимней красотой Селигера.

В Нижнем Новгороде можно провести как длинные каникулы, так и короткие выходные, а затем направиться дальше, например, доехать до знаменитого родового имения Пушкина - Болдино, посетить ремесленные города Семенов, Городец.

В Смоленске в Ростуризме рекомендовали обратить внимание на смоленский кремль, живописный Терем Талашкино (усадьб княгини Тенишевой) - один из крупнейших культурных центров начала XX века, фасад церкви (Храм Святого Духа) украшен знаменитой мозаикой Николая Рериха. Для активного зимнего отдыха подойдет национальный парк "Смоленское Поозерье", расположенные на его территории 35 местных озер еще называют "Байкалом в миниатюре". Здесь можно кататься на снегоходах, ходить на снегоступах, лыжах, гулять по заснеженным лесам.

В Рязани пересекаются восточные и западные традиции: всего в 250 километрах от Москвы - в городе Касимове - находится древняя столица татарского ханства, жители которой сберегли восточную архитектуру, кухню, обычаи. Можно посетить Рязанский кремль, прогуляться по смотровым площадкам кремля, заглянуть в маленькие окошки стен, откуда открывается невероятный вид, посмотреть экспозиции, рассказывающие об истории и культуре Рязани. Село Константиново Рязанской области - родина поэта Сергея Есенина - один из значимых музеев-заповедников русской литературы.

Также в Ростуризме рекомендовали для автопутешествий зимой маршрут Санкт-Петербург - Москва, где в пути можно познакомиться с достопримечательностями Тверской, Новгородской, Ленинградской и Московской областей, посетить исторические города - Тверь, Торжок, Великий Новгород, доехать до Валдая, посетить дворянские усадьбы - Чайковского в Клину (Московская область) или Голицыных в Марьино (Ленинградская область).

В Санкт-Петербурге также есть прекрасные возможности для автомобильных путешествий - живописная дорога по Приморскому шоссе в сторону Курортного района, который можно выбрать местом отдыха в зимние каникулы. Здесь расположен большой санаторно-курортный кластер на Балтике, с сосновыми лесами, дачными поселками начала XX в.

В регионах Поволжья есть свои автомобильные маршруты. Например, Казань и Самара - два купеческих города на Волге - могут стать хорошим вариантом для поездки на выходные, сменить обстановку. Есть хорошие отели, хорошая емкость номерного фонда. Из Казани можно отправиться в Уфу (более 500 км - около восьми часов на машине), познакомиться с зимним колоритом Башкирии.

Ростовскую область с севера на юг пересекает главная магистраль М4 "Дон", по которой можно выделить несколько ключевых точек и провести в регионе 2-3 дня или построить полноценный маршрут и задержаться на 7-10 дней. Можно погулять по историческому центру Ростова, с нарядной купеческой архитектурой, памятниками конструктивизма и набережной Дона, с уютными кафе, фуд-кортами (зимой ходят прогулочные теплоходы); познакомиться с колоритом культуры казачества - побывать в Атаманское подворье; окунуться в шолоховскую атмосферу; попробовать специалитеты донской и казачьей кухни - знаменитую донскую уху, ростовские блины с каймаком, с щукой, соленые арбузы. Также можно отправиться к побережью Азовского моря, в город Таганрог, совершить прогулку по чеховским местам.

Кроме того, красивейшие пейзажи открываются на автомобильных маршрутах Крымского полуострова. Объехать полуостров на машине можно от Ялты до Севастополя. Стоит также подняться к вершине Ай-Петри по Бахчисарайскому шоссе, проехать от Судака в Новый Свет.