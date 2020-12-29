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29.12.2020 19:21
Рубрика: Власть

В двух лицах генеральный

"Булаве" вопросов нет, академик Соломонов становится вновь директором МИТ
Текст: Александр Емельяненков
Российская газета - Федеральный выпуск № 296(8350)
Учебные-боевые стрельбы с использованием твердотопливной ракеты "Булава", включая залповый пуск четырех МБР с борта подводной лодки "Владимир Мономах" в декабре 2020-го, по словам вице-премьера Юрия Борисова, сняли все вопросы к этому ракетному комплексу. А его генеральный конструктор академик РАН Юрий Соломонов возвращается на должность руководителя Московского института теплотехники (АО "Корпорация "МИТ").
В ноябре этого года Юрию Соломонову исполнилось 75. А в апреле 2015-го конструктор удостоен звания Героя Труда. Фото: Игорь Зотин/ТАСС В ноябре этого года Юрию Соломонову исполнилось 75. А в апреле 2015-го конструктор удостоен звания Героя Труда. Фото: Игорь Зотин/ТАСС
В ноябре этого года Юрию Соломонову исполнилось 75. А в апреле 2015-го конструктор удостоен звания Героя Труда. Фото: Игорь Зотин/ТАСС

Эти две новости сошлись под занавес уходящего года и стали знаковым, обсуждаемым событием в академических кругах, среди коллег-конструкторов и, конечно, в самой ракетно-космической отрасли. Напомним: Юрий Соломонов возглавлял Московский институт теплотехники в качестве директора и был одновременно его генеральным конструктором с 1997 года до 2009 -го. Как раз в это, крайне тяжелое для российского ОПК время, коллектив под руководством Соломонова (тогда еще не академика) взялся за разработку новой - твердотопливной - ракеты для вооружения стратегических подводных лодок четвертого поколения. Как многие тогда считали и отрыто говорили - взялся не за свое дело. В том смысле, что "сухопутный" МИТ никогда прежде не создавал ракет для запуска из-под воды.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ РИА Новости
Опубликовано видео залпового пуска четырех ракет "Булава"

Но вопреки всему такая ракета на твердом топливе, гораздо более компактная и не менее эффективная, чем жидкостные ракеты ГРЦ Макеева, была создана. А Московский институт теплотехники преобразовали в АО "Корпорация "МИТ", куда вошли еще восемь организаций-разработчиков и производителей ракетных систем. Но незадолго до этого, в сентябре 2009-го, за Юрием Соломоновым оставили только функции генерального конструктора, а директором стал другой человек.

Вице-премьер Борисов: Пуск-залп "Булавы" снял вопросы о боеготовности этой ракеты

Теперь, как сообщили РИА Новости и ТАСС, к руководству МИТ возвращается Юрий Соломонов: он будет совмещать полномочия директора с должностью генконструктора предприятия и генконструктора по тематике твердотопливных ракет. Ожидалось, что уже в понедельник, 28 декабря, его представят коллективу в новом статусе. По сведениям "РГ", на момент подписания номера в печать представления еще не было.

Власть Безопасность Армия

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