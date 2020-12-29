Экипаж "Онеги" будут искать внутри судна, затонувшего в Баренцевом море

Большинство из 17 моряков рыболовного судна "Онега", затонувшего в Баренцевом море, могут находиться внутри него. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

В частности, существует версия, что траулер затонул на глубине 130 метров. Чтобы определить точное место, в район поисков доставят из Мурманска глубоководный аппарат, который может опускаться на глубину до 350 метров. Он прибудет к месту крушения утром 31 декабря.

Ранее сообщалось, что судно затонуло в момент поднятия на борт улова и часть команды из 19 человек находилась на палубе. Моряки были в гидрокостюмах, но не успели воспользоваться спасательными средствами. Сигнал бедствия подал аварийный спасательный буй.

Судно "Войково", оказавшееся поблизости, подняло на борт выживших двоих моряков с "Онеги" - второго помощника капитана Владислава Буторина и матроса Руслана Катюхина. Остальных членов экипажа пока найти не удалось.

Рыболовное судно "Онега" затонуло утром 28 декабря в 40 километрах от Новой Земли. Предварительной причиной ЧП называют обледенение и штормовую волну. Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ расследует уголовное дело о нарушении правил движения и эксплуатации транспортных средств.